En el trabajo o en la casa se pueden presentar lesiones por levantar objetos pesados de una manera inadecuada o por permanecer mucho tiempo en una misma posición.



Estas dolencias pueden tener un impacto negativo en la salud y se conoce como lumbalgia.



Muchas personas que laboran en trabajo pesado pueden verse afectados por realizar movimientos repetitivos que perjudican la espalda, causando dolores repentinos y algunas veces continuos.

¿Cuáles son las causas frecuentes de dolor de espalda?

Algunos factores contribuyen al dolor de espalda y la lumbalgia, según registra el portal especializado ‘Medline’:



- Repetición: movimientos como girar o torcer la columna pueden facilitar lesiones.



- Fuerza: Al ejercer demasiada presión en la espalda, como por ejemplo al levantar de manera inadecuada objetos pesados.



- Inactividad: el trabajo de escritorio con una mala postura también pueden contribuir a afectar la espalda.



- Mal estado físico y obesidad: mantener un peso y alimentación saludables le ayudarán a evitar problemas en su espalda.



Cuando haga ejercicio procure hacer un calentamiento efectivo para evitar lesiones. Foto: iStock

¿Cómo prevenir la lumbalgia?

Existen medidas para evitar estas dolencias en la parte posterior del cuerpo como:



- Vigilar la postura al estar de pie, prestar atención en equilibrar el peso en ambos pies y no encorvarse. Al sentarse elija una silla que dé soporte a la región lumbar, procurar que la altura de la silla sea la adecuada y que los pies puedan descansar sobre el piso o el reposapies. Si se encuentra en frente de un computador procure que el teclado, la pantalla y el ratón se ubiquen en la posición correcta.



- Evitar guardar la billetera o el celular en el bolsillo trasero del pantalón. La mayoría de hombres llevan su billetera de esta manera, lo que actúa negativamente en la parte inferior de la espalda y en los glúteos.



- Cargar objetos pesados de manera incorrecta. Al levantar un objeto pesado, procure que este elemento esté cerca del cuerpo y flexione las rodillas. No utilice la espalda mientras tenga cargado el objeto, utilice la fuerza de las piernas.



- Evite torcerse, extenderse y doblarse sin necesidad.



- Limite el tiempo en que permanece cargando bolsos o maletas pesadas.



- Haga pausas activas, cuando esté en la misma posición por mucho tiempo.



- Realice ejercicios para esta área del cuerpo, siempre bajo supervisión o puede recurrir a la actividad aeróbica mediante la caminata y la natación.



No olvide consultar al médico si está presentando dolor crónico y constante, así como también seguir las indicaciones del tratamiento que se le formule.



LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

