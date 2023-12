¿Cómo puede prevenir la fatiga visual durante y después de las vacaciones?

La fatiga ocular es uno de los síntomas más comunes que afectan los ojos en la actualidad. Centrarse en una tarea por largo tiempo sin parpadear puede dejar los mismos con sensación de resequedad y cansancio.



Esta se puede dar por distintas circunstancias, un uso prolongado de dispositivos electrónicos, leer durante horas e incluso tener la fórmula de gafas equivocada.

De acuerdo con la ‘Academia Norteamericana de Oftalmología’, el cansancio ocular es un signo que se puede evidenciar de distintas formas. No todas las personas la experimentan igual, algunos pueden sentir los ojos llorosos, tener visión borrosa y dolores de cabeza, dolor de cuello, de hombros o de espalda, sensibilidad a la luz, sensación de no lograr mantener los ojos abiertos.



Estos síntomas pueden ser una constante si se hace un uso frecuente de la computadora o el celular. Estar frente a las pantallas por largas jornadas, como ocurre en un trabajo de oficina, sin tener pausas cada cierto tiempo, es uno de los principales factores de la fatiga.



De hecho, la concentración que implica el uso de los ordenadores contribuye a que las personas se olviden de parpadear, según los expertos, esto hace que el ojo no tenga una lubricación adecuada y se reseque.



“El uso de pantallas electrónicas está vinculado a una menor frecuencia de parpadeo, lo que provoca que la lubricación e hidratación natural del ojo se vea afectada y, en consecuencia, se multipliquen los síntomas de la fatiga ocular”, afirma el instituto oftalmológico español ‘Baviera’.



La sensación de rascarse también es un signo de cansancio ocular. Foto: iStock

Si bien es cierto que esto es una afección muy común en la actualidad, y no es una enfermedad como tal, implementar simples cambios durante sus tareas cotidianas puede cambiar el confort y ayudar a mantener la salud de sus ojos.



La época de vacaciones puede ser un espacio en el que aprenda a establecer estos hábitos, mientras aprovecha la temporada de descanso. Estas son algunas recomendaciones que puede tener en cuenta de acuerdo con ‘Mayo Clinic’.



-Ajuste la iluminación



-Tome descansos



-Limite el tiempo frente a las pantallas



-Use lágrimas artificiales



-Mejore la calidad del aire del lugar



-Use los anteojos adecuados



Para los usuarios que por su trabajo en oficina o temas de estudio se ven obligados a pasar largar jornadas frente al computador, existen otros consejos que más específicos que le pueden ayudar a aliviar la fatiga ocular, según la entidad de salud.



Practique el descanso de los ojos con la regla 20-20- 20: “cada 20 minutos, mira objetos que estén a unos 20 pies (unos 6 metros) de distancia durante, al menos, 20 segundos”. Revise la iluminación y reduzca los reflejos Pestañee seguido para lubricar los ojos Ajuste el monitor a la altura de la vista Adapte la configuración de la pantalla al brillo y tamaño de letra con el que se sienta más cómodo.

#ojos #ojossecos #ojosrojos #homeoffice #ejerciciosterapéuticos #kinesiologia #medicina #medicinafisicayrehabilitacion #rehabilitacion #terapia #terapiaocupacional #pausasactivas #pausasactivasvisuales #cuidatuvista👁️👁️ #ag_guiaocupacional #vision ♬ Happy - Chilled Vision @ag_guiaocupacional La fatiga ocular es una afección frecuente que se produce cuando los ojos se cansan😵‍💫 debido al uso intenso de la vista 👀 como, por ejemplo, cuando se conduce distancias largas o se mira fijamente la pantalla de la computadora🧑‍💻 y otros dispositivos digitales. La fatiga ocular puede ser molesta. Sin embargo, normalmente no es grave y desaparece cuando descansas la vista o tomas otras medidas para reducir la molestia en los ojos. Los casos de fatiga ocular van en aumento cada vez más debido al uso prolongado de aparatos electrónicos o por la exposición continua a las pantallas de los computadores. Es allí donde aparecen síntomas de malestar como picazón, enrojecimiento, lagrimeo, ojo seco e incluso hasta fuertes dolores de cabeza. Por esto, es importante que realices algunos ejercicios para descansar tus ojos, aliviar la fatiga y cuidar tu visión. #salud

Recuerde que estas recomendaciones no reemplazan una consulta con el oftalmólogo. En caso de presentar las molestias anteriormente descritas, debe acudir con el especialista para que este le indique el diagnóstico y tratamiento adecuado para sus ojos y prevenir alguna afección a largo plazo.

