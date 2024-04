¿Cómo me doy cuenta si estoy entrando en la menopausia?

malestares como sofocos e insomnio, además de episodios de irritabilidad. Los cuales son síntomas de la menopausia. Cuando las mujeres llegan a una edad madura tienen mayor libertad para llevar a cabo algunos de sus planes, por ejemplo darse tiempo para algunos de sus intereses o viajar. Sin embargo, muchas se enfrentan a una nueva etapa que les genera

La menopausia es una etapa normal dentro del envejecimiento de las mujeres. El Instituto Nacional del Envejecimiento de Estados Unidos, explica que no se trata de una enfermedad o un trastorno, y que no todas las mujeres lo experimentan de la misma manera, algunas incluso no presentan mayores síntomas.

la transición a la menopausia puede significar muchos malestares que, incluso, pueden llevar a la depresión. De ahí la importancia de Aunque para muchas es un alivio olvidarse de los ciclos menstruales y de la posibilidad de quedar embarazadas, para otrasDe ahí la importancia de consultar a un médico.

El Instituto explica que, para saber si está entrando a la menopausia, debe considerar que esta normalmente ocurre alrededor de un año después del último periodo menstrual. Antes de eso, es probable que presente molestias como sofocos e insomnio.

También explican que si bien puede variar, por lo general la menopausia empieza entre los 45 y los 55 años y dura alrededor de siete años, aunque puede extenderse hasta 14. Ello depende de factores como el estilo de vida y el origen étnico.

Básicamente lo que sucede es que durante esta etapa variará mucho la producción de estrógenos y progesterona, dos hormonas que producen los ovarios. Razón por la cual el cuerpo comienza a usar la energía de manera diferente y además hay otras consecuencias como un aumento de peso, problemas en huesos y el corazón.

Muchas mujeres tienen calores súbitos llamados sofocos. Foto:iStock

7 síntomas de que está entrando a la menopausia

Como ya se mencionó, cada caso es diferente, y a medida que los estrógenos disminuyen, las mujeres pueden presentar distintos síntomas, la gravedad de estos dependen de varios factores. Pero, de manera general, de acuerdo con los especialistas, estas son siete señales de que está entrando a la menopausia: