Claves para cuidar la salud mental y manejar la ansiedad

La ansiedad y el estrés son de los males más comunes de nuestra sociedad, bien sea por las responsabilidades diarias o por los problemas interpersonales. Ahora que nos encontramos en una relativa pausa, es necesario aprender a canalizar los nervios y gestionar las emociones que nos pueden provocar el cambio y la necesidad del autocuidado.

Para aquellos que lidian con estas condiciones normalmente, el estrés puede aumentar por la incertidumbre, para otros pueden ser sentimientos nuevos provocados por el encierro y el distanciamiento social. Lo cierto es que, sea cual sea la condición, hoy cuidar la salud mental es tan necesario como lavarse la manos. Estas son algunas recomendaciones de expertos en salud mental para manejar la ansiedad en casa.



1. Respiración

Los ejercicios de respiración son claves para relajar los músculos, lo que nos ayuda a liberar estrés y a conciliar el sueño. Un ejemplo es la respiración diafragmática, en la que se sostiene el aire hinchando la barriga y no el pecho. Se aconsejan de 6 a 10 respiraciones por minuto.

2. Hablar y sentir

Que el aislamiento sea físico y no emocional. Expresar cómo nos sentimos es necesario para no saturar la mente. Esto implica darnos la libertad de sentir lo que sea, siempre y cuando encontremos con quien expresarlo.

3. Que la cama no sirva para todo

Debemos continuar con nuestras rutinas de la forma más cercana posible, pues la vida puede estar cambiando pero sigue. En este sentido, respetar los espacios es fundamental. “Si trabajamos, comemos y descansamos en un mismo lugar como la cama, vamos a sentir más pronto la monotonía, y lo más seguro es que también se vea afectado nuestro sueño por el sentimiento de no hacer nada”, dice Claudia Suárez, terapeuta privada. Es momento de sacarle provecho a cada lugar y darle el uso adecuado, algo que quizá no solíamos hacer.

4. Comer bien

Un síntoma de ansiedad puede ser el comer de más, por eso debemos cuidar los horarios de las comidas y tomarlas en serio, es decir, servir y proporcionar el alimento en el plato, algo que nos hará más conscientes de los alimentos que ingerimos.

5. Día a día y paso a paso

A pesar de estar preocupados por el futuro, psicólogos recomiendan hoy más que nunca vivir el presente y ofrecer atención plena a cada cosa que hacemos para mantener el equilibrio interno.

6. Cero sedentarismo

Ejercitarnos sería lo ideal; sin embargo, para aquellos que no tienen la costumbre, también es necesario mantener alguna actividad física, desde buscar excusas para caminar más en casa o subir más escaleras. Cierto es que actividades como el yoga o el pilates son las más recomendadas porque además nos ayudan a relajarnos.

Otros ‘tips’ para cuidar de los más cercanos

Cuidar las relaciones y la forma en que nos comunicamos es necesario para mantener la calma propia y la de nuestros seres queridos. Aquí, algunos consejos:



1. Cautela y responsabilidad con la información que se comparte sobre el covid-19, hay que revisar las fuentes antes de provocar pánico en nuestras redes sociales.



2. No todo es coronavirus. Cambiar el tema es necesario para bajar la tensión en las conversaciones.



3. No hay que cuestionar a otros por cómo se sienten, cada uno vive la situación de forma distinta.



4. Hay que buscar momentos de calidad con la familia, pareja o amigos; que la distancia no sea impedimento para compartir y realizar actividades en compañía, hoy las posibilidades en línea son infinitas.



5. Por otro lado, si nos afecta la convivencia, lo mejor es tomar espacio u ofrecer espacio para pensar en soledad, pues en este escenario las peleas son la peor opción.



REDACCIÓN DOMINGO

EL TIEMPO