La esperanza y el optimismo son muy diferentes, pero tendemos a equipararlos o a confundirlos y, tal vez por eso, no los fortalecemos para el bien de nuestra salud mental en tiempos complejos, como el que vivimos.



El optimismo y la esperanza no son sinónimos y cada uno de ellos tiene matices que los hacen más benéficos o tóxicos.



“Tanto el concepto del optimismo como el de esperanza tienen unas intensidades distintas, algunas más saludables y otras más tóxicas”, le explica a EL TIEMPO el psiquiatra Alfonso Rodríguez, profesor titular de su especialidad en la Universidad El Bosque.

“Sobre el optimismo, la faceta saludable es cuando una persona posee una estrategia de afrontamiento basada en el optimismo inteligente, es decir, en el optimismo realista. Eso es lo que la hará más resistente a la adversidad”, afirma.



En cambio, el optimismo a ultranza, o sea el que se edifica solo sobre el deseo, es dañino y puede ser muy tóxico, porque crea una expectativa irreal sobre el futuro.



Además, un optimismo descontrolado no solo es tóxico para una sociedad, sino también para los negocios y nuestra vida personal y profesional.

El optimismo inteligente implica la aceptación real de los problemas y su análisis a partir de los recursos que tenemos y no a partir de los fracasos o de los deseos que hayamos vivido o atesoremos, según el doctor Rodríguez.



Es igual que ver el vaso medio lleno o medio vacío. El optimismo inteligente es la forma en la que un individuo enfrenta sus problemas, con los pies sobre la tierra y a partir de los recursos con los que cuenta.



Ser optimista, en el sentido típico de la palabra, se define como esperar el mejor resultado posible de cualquier situación. Esto generalmente se conoce en psicología como optimismo disposicional y refleja la creencia en que las cosas mejorarán en el futuro.

El aprendizaje que los seres humanos tenemos delante con la pandemia es que cualquiera que se practique debe concebirse como construcciones sociales entre los propios miembros de la comunidad. Foto: EL TIEMPO

Por eso, el aspecto tóxico del optimismo es cuando invita a pensar apenas con el deseo y desconoce la realidad.



Martin Seligman, psicólogo de la Universidad de Pensilvania, dice que el optimismo se relaciona con nuestra responsabilidad con lo que sucede. Es decir, el optimista asume su responsabilidad con su vida y se cuestiona sobre lo que puede hacer para sortear o mejorar una situación.



Las emociones del optimista, en consecuencia, se mueven dentro de un espectro que incluye el coraje, el entusiasmo, la pasión, la confianza y la muy empleada pero un tanto mal entendida esperanza, que pude ser positiva y negativa.

La esperanza

La positiva es la esperanza activa, la que busca soluciones y construye una salida a partir de lo que tenemos para cambiar el curso de una situación adversa, explica el doctor Rodríguez.



Otros investigadores afirman que la esperanza activa es más que un sentimiento. Es una forma de pensar que nos empuja a actuar, y nada más preciso para describirla que la definición de la actriz estadounidense Jane Fonda: “Esperanza es activismo”.



El psicólogo norteamericano Charles Richard Snyder, especializado en psicología positiva, propuso por primera vez la llamada ‘Teoría de la esperanza’ en 1989, que más que una teoría fue un modelo respaldado por cientos de estudios.

Un optimismo

El investigador descubrió una visión sorprendentemente simple pero poderosa de la esperanza. Se dio cuenta de que las personas esperanzadas compartían tres cosas: metas, caminos y agencia, que después fueron considerados por otros estudiosos como las tres condiciones para que prospere la esperanza.



La esperanza no es, por lo tanto, un pensamiento positivo ingenuo, sino un conjunto de creencias realistas con visión de futuro que impulsan a actuar sobre nuestro futuro.

Por eso, varios investigadores sostienen que Barack Obama fue afortunado al afirmar que la esperanza es audaz en el título de su libro La audacia de la esperanza (2006).

“Se trata de mirar la realidad con frialdad y dureza, pero sin dejar de ser lo suficientemente audaces como para creer que es posible un futuro mejor”, se afirma en un ensayo sobre el tema.



Para los griegos antiguos, la famosa frase de “la esperanza como lo último que se pierde”, que repetimos enceguecidos, como agarrados a una tabla de salvación, es tóxica porque es pensar que algún día las cosas cambiarán, por arte de la magia, sin mover ni un solo dedo para lograr un cambio, recuerda el doctor Rodríguez.

Por eso, la esperanza activa es la que visualiza la realidad, mide las posibilidades y construye para lograr que la transformación que deseamos se produzca.



“En la personalidad de los individuos, en los trabajos colectivos y comunitarios como sociedad y comunidad, todos deberíamos tener un grado de esperanza. Hacer cosas para torcerle el pescuezo a la poca fortuna”, dice Rodríguez.



El Diccionario de Cambridge define el optimismo como “la sensación que se tiene de que es más probable que sucedan más cosas buenas que malas en el futuro” y la Real Academia Española (RAE) define la esperanza como “un estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea”.



Otros estudiosos dicen que la esperanza es un tipo especial de percepción: de algo que aún no existe pero que es posible lograr, si se trabaja en ello, y la definen como una actitud, pero siempre es preciso recordar que la esperanza, como el optimismo, tiene matices.

Por eso, el doctor Rodríguez señala que tener optimismo inteligente y esperanza activa es muy atractivo, puesto que, por lo general, una persona con esas características “no solo tiene una vida social más rica, sino que sabe encontrar recursos en su red de apoyo”, para solucionar los problemas.



El optimismo no es lo mismo que la esperanza, según los influyentes psicólogos norteamericanos Charles Carver y Michael Scheier, que han construido sus carreras estudiando el primero y al que definen como la tendencia a creer que los resultados en la vida serán más positivos, favorables o deseables.

Medio lleno, medio vacío

La esperanza, por otro lado, “no es lo mismo que pensar con el vaso medio lleno. La esperanza es aplicable incluso cuando el vaso está lleno solo en un tercio o cuando, simplemente, no tiene nada en él”.



Para ellos, como para el doctor Rodríguez, la verdadera esperanza no es vivir en un mundo de fantasía; se trata de vivir en este mundo, con todo y sus dificultades. La esperanza activa “no niega el sufrimiento ni el dolor, por ejemplo”, afirman los norteamericanos en un estudio.



Los oncólogos y otros médicos que atienden pacientes gravemente enfermos casi siempre se deben enfrentar al gran dilema de hablarles o no con honestidad sobre su situación y darles esperanzas para continuar.



Casi siempre les preocupa que al decir toda la verdad sobre lo que les sucede pueda destruir las esperanzas en sus pacientes y llevarlos a la desesperación y, también, lo opuesto: no proporcionarles toda la información médica relevante o darle un giro demasiado optimista a la misma, dándoles falsas esperanzas, negándoles a ellos y a sus familias el tiempo y espacio para prepararse emocionalmente para lo que sea que les aguarde.

El pesimismo crea un efecto estresante sobre el corazón. Foto: Archivo particular

Es un desafío muy grande y, también, una gran responsabilidad, según los expertos en esperanza, pues con lavarse las manos y argumentar que dar o no esperanza a sus pacientes no es su responsabilidad. No es una conclusión defendible para ningún galeno, porque con “ignorar la necesidad de esperanza, la necesidad de esperanza de las personas no hará que desaparezca” el aprieto en que se encuentran.



Ese dilema, en su opinión, “es el resultado de una visión demasiado estrecha, comúnmente sostenida en el mundo médico, que equipara ‘esperanza’ con ‘cura’. Si aceptamos esta ecuación, significa aceptar que la esperanza simplemente no es accesible para los pacientes para quienes la cura no es posible, a menos, por supuesto, que nieguen la verdad médica”.



Pero afirman, también, que los médicos, dispuestos a seguir un nuevo campo de investigación en psicología y aceptar una comprensión más amplia de la esperanza, podrán navegar esas aguas tan traicioneras como tormentosas y lograr que esta nueva comprensión de la esperanza dé sus frutos, sin importar las dificultades que se enfrenten.

Actuar para que suceda

Estudios realizados han demostrado que cuando las personas tienen esperanza es más probable que sus objetivos se conviertan en realidad. No es que la esperanza tenga poderes mágicos. Lo que pasa es que, si se cree que algo es posible, es mucho más fácil actuar para que suceda, afirman.



El optimismo está asociado con muchos resultados beneficiosos, pero eso no significa que sea lo mismo que la esperanza, según Carver y Scheier.



En el libro Supersurvivors (2014), David B. Feldman y Lee Daniel Kravetz describen a 16 sobrevivientes de traumas y tragedias que hicieron cosas para hacer de su mundo un lugar mejor.

Una característica fundamental en sus historias era la relacionada con la llamada “esperanza fundamentada”, pero lo sobresaliente fue que estos sobrevivientes, aunque dieron ejemplo con su espíritu esperanzador y progresista, estuvieron arraigados siempre en su realidad.



Lo mismo sucedió con el activista estadounidense James Cameron, que luchó por los derechos civiles de las personas de color y fue el único sobreviviente de una turba de linchamiento de 1930. Cuando empezó a trabajar para acabar contra la segregación, jamás pensó que todo saldría con facilidad.



Entendió la asombrosa resistencia que enfrentaría, pero creía que sus esfuerzos podrían ayudar a construir una vida mejor para los afroamericanos. “Con fe y una oración en mis labios para siempre, estaba decidido a mantener mis manos en el acelerador y mis ojos en los rieles”, escribió en su autobiografía A Time of Terror (1982).

Esperanza activa

Lo mismo ha pasado con los que luchan para vencer el covid-19 o con quienes se someten a tratamientos con dolorosos efectos secundarios para ganarle la partida al cáncer. También saben que el camino no será fácil, pero han optado por la esperanza activa, de la que habla el doctor Rodríguez.



Pero “la esperanza activa y el optimismo inteligente debemos construirlos de manera colectiva” para enfrentar los actuales desafíos que tenemos como sociedad.



En su opinión, enfermedades como el covid-19 les dan a todos los seres humanos, pero el aprendizaje que tenemos por delante con la pandemia es que la esperanza activa y el optimismo inteligente son construcciones sociales que deben darse entre todos los miembros de la comunidad.

“Cuando hay respaldo y se trabaja desde los recursos, siempre se hallan respuestas a las necesidades”, afirma.



El doctor Rodríguez plantea “el optimismo inteligente interpersonal no como algo solitario, en el que las personas solo piensan con su deseo. Para superar la pandemia se tiene que juntar el optimismo de muchos para generar una potencia que transforme lo que está pasando”.



“Si todos aportamos, tenemos buenos hábitos y no pensamos en la nueva normalidad como algo individual, sino como la evolución de las cosas hacia los seres humanos que les importa el otro”, concluye.

GLORIA HELENA REY

Para EL TIEMPO