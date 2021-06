¿Cómo hacer que su hijo coma verduras? Conozca estos tips

No es extraño que a los niños no les guste comer verduras. Dejar el plato lleno de comida cuando se trata de brócoli, espinaca, o ensaladas es una dificultad con la que los padres se topan a diario.



Ante esto, expertos en nutrición infantil recomiendan varias tácticas que los padres pueden seguir para conseguir que los pequeños prueben alimentos a los que no están acostumbrados, sin recurrir a los tradicionales trucos de camuflar las verduras en las preparaciones.



1. Sin presiones



Las amenazas como “no se levanta hasta que termine toda la ahuyama” no solo no es efectiva, sino que esto puede causar que el niño termine asociando ese momento incómodo con dicho alimento, causando mayor repulsión.



Otras amenazas comunes que se deben evitar son “si no comes la verdura no vas al parque” o “solo te doy el postre si te comes el brócoli”.



2. Perseverancia



Pero si no se les obliga a probar, entonces, ¿qué hacer? La recomendación de los expertos es hacer la prueba de las 20 veces. Esta consiste en ofrecer una cantidad pequeña de la verdura que se le quiera dar durante 20 días seguidos.



Esto dado que muchas veces los niños no prueban por ver alimentos a los que no están acostumbrados, y de ahí su miedo a experimentar cosas nuevas.



3. Incentivos



Como se dijo anteriormente, los niños no responden bien a amenazas y regaños en la comida. Por eso, al contrario se les puede dar incentivos cada vez que prueben alimentos nuevos. Esto puede ir desde felicitaciones hasta pequeños premios (sin que esto se vuelva una costumbre, la idea es estimularlos mas no que asocien el comer verduras como una forma fácil de recibir lo que ellos quieran).



Estos premios pueden ser como las estrellas o caritas felices que reciben en los colegios al portarse bien.

