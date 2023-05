Si bien algunas personas suelen creer -erróneamente- que las enfermedades de transmisión sexual se contagian únicamente mediante la penetración, lo cierto es que los fluidos a través de la boca también puede permitir el paso de algunas enfermedades.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) la clamidia, gonorrea, sífilis, herpes, VPH (virus del papiloma humano), VIH y tricomoniasis son las enfermedades de transmisión sexual (ETS) que pueden transmitirse a través de fluidos si entran en contacto con la boca.

Algunas enfermedades de transmisión sexual tienen cura mientras que otras llevan al paciente a mantaner un tratamiento durante toda la vida. Foto: iStock

“Toda persona que se exponga a una pareja infectada puede contraer una ETS en la boca, la garganta, los genitales o el recto. El riesgo de contraer una ETS a través de las relaciones sexuales orales, o de propagar una ETS de esta misma manera depende de varias cosas. Esto incluye: la ETS en particular; los actos sexuales practicados; cuán común es la ETS en la población a la que pertenecen las parejas sexuales; la cantidad de actos sexuales específicos que se practiquen”, señala la CDC.

En ese sentido la recomendación de la entidad es usar barreras bucales que eviten el contacto con la piel entre los fluidos, pero permitan el desarrollo del acto.

“Las barreras bucales son películas de látex o poliuretano que se usan entre la boca y la vagina o el ano durante el sexo oral. Las barreras bucales listas para usar se pueden comprar en línea”, señala la CDC.

¿Cómo decirle a su pareja que quiere usar protección en el sexo oral?

Pero, ¿cómo conversar el tema con su pareja sexual? Aunque la conservación pueda tornarse engorrosa al final es un tema de salud, por lo que ninguna discusión es más relevante que mantener el bienestar de su cuerpo.

Según explica Family Planning, una guía que ofrece a los profesionales de atención médica de clínicas la información más reciente sobre el suministro de métodos anticonceptivos, “conversar primero puede ayudar”.

Entre las Acciones que recomienda Family Planning en dicha conversación están: Apelar a la preocupación con respecto al otro, por ejemplo: “Muchas personas de la comunidad tienen una infección por el VIH, así que debemos ser cuidadosos”. También se puede Adoptar una postura terminante, por ejemplo: “No puedo tener relaciones sexuales contigo a menos que uses un preservativo.”

"Además, la mujer puede sugerir que su pareja o los dos juntos acudan al consultorio para recibir asesoramiento sobre la importancia del uso del preservativo", señala Family Planning.

Hacer hincapié en la necesidad de usar un preservativo es una de las formas de conversar el tema con su pareja. Foto: Adobe Stock

¿Cómo usar un preservativo para el sexo oral?

De acuerdo con la CDC, usted puede reducir las probabilidades de transmitir o contraer ETS durante el sexo oral al usar un condón, un dique dental u otro método de barrera cada vez y siempre que tenga sexo oral.

Por ejemplo, para las relaciones sexuales orales en el pene:

Cubra el pene con un condón de látex que no esté lubricado. Si usted o su pareja son alérgicos al látex, use condones de plástico (poliuretano).

Por otro lado, para las relaciones sexuales orales en la vagina o en el ano:

Corte un condón para formar un cuadrado y póngaselo entre su boca y la vagina o el ano de su pareja. Use un dique dental.

“La única manera de evitar las ETS es no tener relaciones sexuales vaginales, anales ni orales. Es importante recordar que muchas personas infectadas quizás no sepan que lo están debido a que las ETS con frecuencia no tienen síntomas y no se las reconoce”, finaliza la CDC.

