¿Cómo hablar con los niños sobre un diagnóstico de cáncer, según expertos?

Esa situación planteó entonces la discusión sobre cómo hablar con los niños sobre el diagnóstico de cáncer de sus padres o seres queridos, ya que ocultarlo no es una opción y ser muy directos con el tema tampoco.

Es crucial tener una comunicación clara con los hijos sobre esta enfermedad, más allá de que sea "una de las conversaciones más difíciles que los padres y los adultos tienen que mantener con los niños", según opinó Hadley Maya, una de las coordinadoras de Talking with Children about Cancer (Hablando con los niños sobre el cáncer), en diálogo con CNN.

Cómo hablar de cáncer con los niños

esta charla debe darse de forma distinta según la edad del niño. Así, cuanto más grande, En primer lugar, los expertos aclaran que. Así, cuanto más grande, la conversación podrá ser de mayor profundidad , pero también las preocupaciones serán otras.

Preescolares y menores (tres años o menos): la Sociedad Americana del Cáncer asegura que los niños estarán más preocupados por la separación, el abandono y los cambios en su vida cotidiana. Por eso, recomiendan los mimos y abrazos frecuentes, tener cerca a una persona a la que el niño le tenga confianza para mantener su rutina lo más normal posible y permitir que el niño vea a uno de sus padres en el hospital en tiempo real por video, teléfono u otros medios tecnológicos.

Jardín de infantes y primeros años de primaria (entre 4 y 6 años): para ellos, la enfermedad es un resfrío o algo similar, así que puede que se preocupen por "contagiarse" y hasta porque haya sido culpa suya. Con ellos, es mejor un lenguaje claro y sencillo y utilizar el juego y el arte para ayudarles a entender el concepto de cáncer.

Niños de primaria (entre 7 y 12 años): a ellos se les puede dar más detalles. Eso no significa abrumarlos, pero sí responder sus consultas. Además, la Sociedad Americana del Cáncer recomienda comunicarle a su círculo sobre la situación. Los niños de esta edad pueden tender a ocultar sus sentimientos para no afectar a su familia, así que también es bueno recordarles que está bien expresarse y que no es incorrecto divertirse.

Adolescentes: mantener la rutina, contestar sus consultas y alentar a que se expresen también es recomendable con ellos.

No existe "lo correcto" al hablar de cáncer con niños

De acuerdo con Maya, no hay una fórmula perfecta para manejarse en situaciones como estas. No existe un guion, ni tampoco la manera de tener todas las respuestas en la primera conversación. De hecho, eso es algo para tener en cuenta: vendrán muchas conversaciones después de la primera, por lo que no hace falta saldar todo de una sola vez.

Sin embargo, sí hay un consejo que puede ser muy útil. Es probable que la pregunta "¿Vas a estar bien?" surja en alguna ocasión. En ese caso, los expertos recomiendan abrazar la incertidumbre: poder responder que todavía no se sabe, pero que están en busca de la respuesta.

"Lo más importante para dar a su hijo en esa respuesta es la seguridad de que son amados y protegidos pase lo que pase, modelando que está bien sentirse inseguro y confundido en los sentimientos difíciles", recomendó Maya.