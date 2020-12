Trucos para una Navidad saludable, el mejor regalo por estos días

La infección por el nuevo coronavirus no es la única amenaza que se cierne por estos días en el país. Las autoridades han advertido que con la llegada de las fiestas decembrinas también aparecen otros riesgos y amenazas a la salud que pueden ser sinónimo de problemas.

Uno de ellos es la pólvora, situación que pone en peligro a miles de colombianos cada año. De hecho, según el Instituto Nacional de Salud, cada año a lo largo de la última década 500 adultos y 300 niños o adolescentes resultan quemados por la manipulación, observación o fabricación de estos explosivos. En lo que va de fin de año, 277 personas ya han sido víctimas de estos artefactos, 107 de ellos eran menores de edad y en total se han registrado cuatro muertes.



Estas quemaduras no son las únicas que causan preocupación. Las ocasionadas en medio de accidentes caseros o por el sol suelen aparecer por estas fechas y lo ideal es evitarlas para no congestionar camas de cuidados intensivos. Ana María Peñuela, del Ministerio de Salud, afirma que niños y mayores de 65 años son quienes con mayor frecuencia sufren lesiones no intencionales en casa.



En ese sentido, recomienda mantener a los menores lejos de la cocina y de fuentes de calor y de luz como lámparas, planchas, aparatos de calefacción o cables de luces que pudieran generar una quemadura eléctrica, así como de fósforos, velas, encendedores o cohetes. En el caso de los adultos mayores, los invita a no manipular recipientes o cuerpos calientes desprovistos de mangos aislantes, no fumar y, si lo hace, apagar completamente las colillas y no arrojarlas al suelo; y cuando se usen bolsas de agua caliente, comprobar que están bien cerradas, cubrirlas con un paño y comprobar su temperatura.



“Utilizar cubiertas o tapas para evitar salpicaduras mientras se cocina, en lo posible usar las hornillas de la parte posterior de la estufa y evitar que los mangos de sartenes, cacerolas y ollas sobresalgan del borde de la estufa” son otras recomendaciones.

Los viajes y otras enfermedades

En días de viajes y vacaciones, también son de riesgo los accidentes y otras enfermedades transmitidas por vectores.



En el primer caso es clave no consumir alcohol si se va a manejar; que el conductor no se distraiga con el uso del celular o el radio; respetar los límites de velocidad; revisar frenos, luces, llantas y el estado general del vehículo antes de viajar; pero también mirar el estado de salud de la persona y que pueda descansar y alimentarse bien antes de tomar carretera.



“Si durante el viaje se siente cansado, deténgase y descanse. Si tiene un incidente, comuníquese a la línea 123”, recuerda el Ministerio.



Por otra parte, hay enfermedades transmisibles que son amenaza en esta época, sobre todo por picaduras o mordeduras de animales. Por eso es importante no dejar aguas estancadas en zonas endémicas de mosquitos, usar toldillos preferiblemente tratados con insecticidas al momento de dormir, disponer adecuadamente basuras y otros que puedan convertirse en potenciales criaderos de insectos, y donde haya zancudos usar ropa adecuada como camisa manga larga y pantalones y repelente.



“Si presenta fiebre, dolor de cabeza, muscular, articulaciones y puntos rojos en la piel, acuda de inmediato a una institución de salud”, afirma la cartera. Además, durante el viaje hay que seguir cumpliendo con los protocolos de bioseguridad contra el covid-19 y por eso se deben evitar las aglomeraciones, mantener el distanciamiento físico de dos metros entre personas o familias, lavarse constante las manos y usar el tapabocas tanto como se pueda.

La comida

Otra invitación que ha hecho el Ministerio es a cuidar la alimentación durante estas fiestas. En concreto, la autoridad pide a los colombianos que incluyan en sus cenas opciones con frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, leche, carnes, aves y pescado y aceite vegetal en cantidades adecuadas y variadas, combinando colores y sabores.



En el caso de los pescados, que son de cuidado, invita a comprar aquellos que no tengan escarcha o cristales de hielo, ya que puede significar que han estado almacenados durante mucho tiempo. En cuanto a crustáceos menores como camarones y langostinos, no deben presentar manchas negras, olor desagradable o desprendimiento entre cabeza y tronco; y los calamares deben tener la piel lisa, suave y húmeda, sin manchas sanguinolentas o extrañas.



Los productos enlatados también requieren cuidado. Se debe observar si las latas están en buen estado en el momento de su compra; estas no deben presentar abombamientos, hendiduras, rupturas, suciedad, golpe y/o óxido. E igualmente hay que estar atentos con el agua potable para beber, preparar alimentos, lavar frutas y verduras.



“Si el agua no es tratada, déjela durante tres minutos aproximadamente luego de que hierva, y déjela enfriar. Después guárdela en un recipiente limpio y con tapa. No hierba el agua tratada pues le hará perder la protección del cloro y perderá el proceso de potabilización”, afirma el Ministerio.

Esté lejos del alcohol en estas celebraciones

La mejor recomendación es siempre evitar el consumo de licor. Si decide hacerlo, tenga presente que bajo ninguna circunstancia los menores de edad deben tener contacto con él. Evite el consumo excesivo (más de cinco tragos en un día). Al comprar el licor, hágalo en sitios de confianza. Y no mezcle diferentes tipos de bebidas alcohólicas ni estas con otras sustancias psicoactivas, pues esto genera efectos tóxicos sobre el cuerpo y, por ende, consecuencias negativas.

Ojo con los juguetes

El Ministerio de Salud también ha hecho llamado a tener cuidado con los juguetes que se regalan en esta época. “Los juguetes son una parte importante y divertida para el desarrollo de los niños y se consideran seguros si están diseñados para la edad del usuario y, además, cumplen estrictamente con la normativa sanitaria”, explicó Jairo Hernández, subdirector de salud ambiental del Ministerio.



En ese sentido, afirmó que los juguetes deben ser acordes con la edad del niño, mostrar las indicaciones y formas de uso, no deben tener alguna parte que sea peligrosa y los adultos deben revisar las etiquetas, símbolos y advertencias y chequear y verificar las propiedades eléctrica, así como que sus partes no se desprendan y puedan causar daño a los menores por asfixia.



“Es importante que los padres recuerden que los juguetes sin la autorización respectiva son fraudulentos o de contrabando y pueden contener altos índices de plomo que podrían causar daños neurológicos, problemas de conducta y aprendizaje y afectaciones en piel y riñones”, dijo Hernández.

UNIDAD DE SALUD