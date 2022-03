El Plan Nacional de Desarrollo 2018- 2022, Pacto por Colombia, pacto por la equidad, estableció una serie de metas en salud que obviamente se han visto afectadas por dos años de pandemia, sin embargo, el deterioro de algunos indicadores ya venía desde el año 2019 y la crisis sanitaria de la pandemia aceleró su no cumplimiento. El Observatorio de Salud Pública y Epidemiologia José Félix Patiño de la Universidad de los Andes realiza el siguiente análisis:

El Ministerio de Salud y Protección Social tiene aún a su cargo la responsabilidad de reportar 68 indicadores, de los cuales uno curiosamente fue eliminado, se trata del 'Porcentaje de mujeres de 15 a 19 años que son madres o están embarazadas de su primer hijo'. La razón que se dio es que ya se contaba con otro indicador llamado 'Embarazo subsecuente', que se refiere a “las gestaciones posteriores al primer nacimiento de un hijo o hija, cuando este se presenta en mujeres entre 10 y 19 años de edad” y “conlleva riesgos de salud para el binomio madre – hijo” (definición de Unicef). Sin embargo, es clave disponer de los dos indicadores, porque están mostrando información diferente. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) ya en 2021 había informado que “para el segundo trimestre del año se registró un aumento anual de 6,3 por ciento en el número de nacimientos en niñas y adolescentes entre 14 y 19 años, pasando de 24.849 a 26.405. Los nacimientos en niñas menores de 14 años incrementaron 22,2 por ciento”.



El informe de rendición de cuentas de 2021 del Ministerio de Salud con respecto a las metas del cuatrienio señala que para el mes de diciembre de ese año se había logrado un cumplimiento de las metas apenas en un 55,25 por ciento, el cual es muy bajo teniendo en cuenta que para ese momento faltaban siete meses para terminar el gobierno y, si bien hay un período de armonización con el siguiente gobierno que incluye una continuidad de las metas hasta finales de 2022, es muy difícil su cumplimiento por la brevedad del tiempo.

Deterioro de las metas

Dentro de la información del Informe de Avance Indicadores Sinergia, del MinSalud, entre septiembre y diciembre de 2021, llama la atención lo siguiente:



No hay cumplimiento de indicadores sensibles de la infancia como la tasa de mortalidad en menores de cinco años por Infección Respiratoria Aguda (IRA) ni de la tasa de mortalidad en menores de cinco años por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA), por cada 1.000 nacidos vivos en ambas categorías. No hay datos de estas mortalidades en zonas rurales.



No se cumple con la meta en cáncer de cuello uterino, ya que para el indicador de Porcentaje de casos nuevos de cáncer de cuello uterino in situ identificados (NIC alto grado), la meta estaba en el 60 por ciento y apenas a finales del año 2021 iba en 35,39 por ciento.

En el nuevo Plan Decenal de Salud Pública

se deben fijar metas retadoras que incluyan la máxima disminución de inequidades, que

(Le puede interesar: Caries, en aumento por falta de controles odontológicos regulares)



A nivel internacional se consideran como indicadores trazadores en salud pública la tasa de mortalidad infantil, que es la que ocurre en menores de un año por 1.000 nacidos vivos, y la razón de mortalidad materna, que son aquellas muertes que ocurren en una mujer durante el embarazo, parto y hasta un año después de un parto o un aborto. El informe del Minsalud no muestra datos de mortalidad infantil, pero en mortalidad materna se evidencia incumplimiento. Se sabe que durante 2021, la principal causa de mortalidad materna en Colombia fue por eventos indirectos debido a la pandemia de covid-19. Según información del Instituto Nacional de Salud, mediante su ‘Informe de evento año 2021’, en Colombia se presentó un aumento del 19,1 por ciento en el número de casos de mortalidad materna temprana (hasta el día 42 de posparto) respecto al año 2020. La meta del cuatrienio era dejar la mortalidad materna en menos de 45 casos por 100.000 nacidos vivos, y en este momento está por encima de 50 casos. No se cumplió tampoco con la meta de razón de mortalidad materna en población rural dispersa (por cada 100.000 nacidos vivos), que se planeó estuviera en menos de 70,5 casos por 100.000 nacidos vivos y el cuatrienio va a terminar por encima de 85 casos por esta misma población.



Las enfermedades crónicas son transmisibles, constituyen la primera causa de morbilidad y mortalidad en Colombia e incluyen las enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias crónicas como el epoc (enfermedad pulmonar obstructiva crónica), diabetes y enfermedades cerebrovasculares. Se pueden incluir también algunas condiciones de discapacidad. En cuanto al cumplimiento de los objetivos frente a eventos crónicos no se logró con el porcentaje de pacientes hipertensos controlados con tensión arterial inferior a 140/90 milímetros de mercurio (mm Hg), que, según se planeó, debería estar al menos en un 80 por ciento y se consiguió hasta el 73,72 por ciento. Sin embargo, el informe habla de un cumplimiento en la tasa de mortalidad prematura por enfermedades crónicas en población entre los 30 y los 70 años (por cada 100.000 personas entre esas edades).

Desde el 2015, el país no incluye nuevos biológicos en el Plan Ampliado de Inmunizaciones (PAI). Foto: Juan Pablo Rueda. Archivo EL TIEMPO

Se sigue en deuda con el cáncer, no se cumplieron las siguientes metas:



- Porcentaje de casos nuevos de cáncer de cuello uterino in situ identificados (NIC alto grado), que debería estar sobre el 60 por ciento y está en el 50.



- Días transcurridos entre la fecha del diagnóstico y la fecha de inicio del primer ciclo de quimioterapia para leucemia aguda, que debería estar en cinco días y se encuentra por encima de los ocho.

Deuda con la desnutrición

La mayoría de las metas para prevenir y atender la desnutrición en niñas y niños menores de cinco años no se cumplieron. Y las que se cumplieron, como la tasa de mortalidad infantil por desnutrición en menores de cinco años en La Guajira o en el Chocó (por cada 100.000 niños y niñas), se debe más a la baja exigibilidad de la meta propuesta, ya que la malnutrición es manifestada como desnutrición y sobrepeso u obesidad, lo que constituye factores de riesgo para las enfermedades crónicas no transmisibles y el cáncer. Llama la atención la falta de información de estos indicadores.

Baja cobertura en vacunas

Colombia era un modelo en el Plan Ampliado de Inmunizaciones (PAI); sin embargo, la cobertura de la vacunación no ha cumplido en general desde el 2019. Desde el 2015, el país no incluye nuevos biológicos en el PAI. Por ejemplo, teniendo en cuenta que el cáncer de cuello uterino es de lo que más sufren las mujeres colombianas en edad fértil, no solamente la cobertura de vacunación frente al virus del papiloma humano (VPH) está por debajo del 20 por ciento, sino que el Ministerio de Salud no ha dado el paso de incluir la vacunación en los varones a partir de los 9 años. Es de recordar que el cáncer de cuello uterino es una enfermedad de transmisión sexual.



Una de las metas del Plan Decenal de Salud Pública 2011-2021 fue que, para el año 2021, se alcanzaría el 95 por ciento o más de cobertura en todos los biológicos que hacen parte del esquema nacional, en las poblaciones objeto del programa. Según el informe de países que hizo la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para 2020, la cobertura de DPT (vacuna contra la difteria, el tétanos y la tosferina) fue del 88 por ciento, y de la triple viral (vacuna contra sarampión, rubeola y parotiditis) fue del 90 por ciento.

Consejos para el nuevo Gobierno

Fijar metas ambiciosas y no orientarse solo por un fácil cumplimiento para los órganos de control, como la Contraloría y la Procuraduría. Estas metas deben formularse teniendo en cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización Mundial de Salud (OMS), pero partiendo del hecho de que estos son un mínimo, un piso y no un techo para alcanzar. Es decir, la exigibilidad debe ser mayor en metas de mortalidad evitable y tasas de incidencia.



El nuevo Plan Decenal de salud Pública 2022-2031 debe ser retomado por el nuevo gobierno y se deben fijar metas retadoras que incluyan disminución al máximo de inequidades, que son desiguales, injustas e innecesarias, como la socioeconómica, educativa, territorial, étnica y de acceso a servicios de salud.



LUIS JORGE HERNÁNDEZ FLÓREZ

Médico epidemiólogo y salubrista

Especial para EL TIEMPO