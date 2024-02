¿Cómo es el proceso de regeneración de la piel después de tener una herida?

La piel es el órgano más grande del cuerpo humano y cumple una función fundamental en la protección de este. En primer lugar, lo protege de los microorganismos que pueden causar infecciones, no obstante, cuando está se rompe, las bacterias pueden ingresar por este corte y causar problemas.



De acuerdo con el portal especializado ‘Medline plus’ existen cinco tipos de heridas, que pueden ser lisas o ásperas, cerca de la piel o más profundas, estas últimas afectando aún más al organismo.

Los tipos de heridas son:

Quemaduras. Úlceras de decúbito. Cortaduras. Raspaduras. Heridas punzantes.

(Le puede interesar: Depilación genital: ventajas y desventajas de esta práctica)



Cuando una herida es profunda causada por un accidente o una lesión, puede afectar:

Los ligamentos. Los tendones. Los huesos. Los músculos. Los vasos sanguíneos. Los nervios.

Es importante que sepa que todas las heridas sean leves o profundas, necesitan de atención, las superficiales muchas veces sanan rápidamente, sin embargo, esto no significa que se deben descuidar.

Cuáles son las etapas de sanación de una herida

Como se ha mencionado anteriormente, entre más pequeña sea la herida o más superficial más rápido se sanará y entre más grande y profunda más tiempo va a tomar.



Una vez usted se lesiona en la piel, la sangre inicia coagularse en unos minutos y se detendrá la hemorragia. Posteriormente, esos coágulos de sangre se secan y formarán una costra, cuya principal función es proteger a la piel y al tejido de los microbios.



Sin embargo, hay otro tipo de heridas como por ejemplo las quemaduras, heridas punzantes, úlceras decúbito que son aquellas que no sangran.



Cuándo se forma una costra, el sistema inmune empieza a trabajar para proteger a la herida de una posible infección.



La herida se tornará sensible, rosada y posiblemente se inflame, así mismo, se puede presenciar un líquido transparente que salga de la herida, el cual ayuda con la limpieza de la zona.



(Lea más: ¡Pilas! Así debe tratar una laceración leve en la piel, evite complicaciones)



Ya que el oxígeno es importante para que la herida sane, los vasos sanguíneos se abrirán en esta zona y la sangre será la encargada de llevar oxígeno y nutrientes al corte.



Por otra parte, los glóbulos blancos ayudan a combatir las infecciones que puedan producirse por microbios y también ayudarán a reparar la herida. Toda esta etapa tarda de dos a cinco días.



Por otra parte, los glóbulos blancos ayudan a combatir las infecciones que puedan producirse por microbios y también ayudarán a reparar la herida. Toda esta tapa tarda de dos a cinco días.



La herida se vuelve más pequeña y es allí cuando la cicatrización continúa, por lo que puede presentar picazón en la zona, la costra se cae y la piel lucir más roja y brillante.



Es usual que la cicatriz que se forme sea más pequeña que la herida original, en algunos casos esta desaparece por completo, lo que puede tardar dos años o hay ocasiones en que no desaparecen del todo.



Tenga en cuenta que para que tenga una buena recuperación de la herida es necesario mantenerla limpia y cubierta, para evitar infecciones.



Cuando se trata de heridas menores, lo que debe hacer es limpiarla con agua y jabón y cubrirla con un apósito.



Si se trata de heridas más graves, acuda de inmediato al médico y pregunte cómo cuidar la lesión.



Para evitar tener cicatrices profundas no se rasque la costra ni intente desprenderla.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

El cada vez más extendido hongo que causa heridas en la piel a gatos y humanos

Los errores más comunes que se cometen al curar una herida

La insulina está en riesgo de desabastecimiento en Colombia