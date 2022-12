Escoger a un profesional en psicología para arrancar un proceso terapéutico no es tarea sencilla.



A la dificultad que nos lleve a buscar acompañamiento se le suma el tabú que todavía existe sobre la salud mental y, por si fuera poco, es necesario hacer una búsqueda juiciosa para encontrar el perfil más adecuado.



Las herramientas están a la mano. Basta con hacer una sencilla búsqueda en Google o incluso en redes sociales para encontrar una amplia lista de opciones.



Consultas presenciales, virtuales; metodologías tradicionales o novedosas; entre otras opciones, pero ¿qué se debe tener en cuenta a la hora de elegir a un profesional y lograr resultados en un proceso terapéutico?



Cuando buscamos un psicólogo, no siempre sabemos cuáles son nuestras necesidades exactas y desconocemos cuáles son las especialidades académicas de este campo.



Pero Claudia Pradas psicóloga y divulgadora de salud mental en TikTok considera útil que, en la medida de lo posible, nos informemos sobre cuál es nuestra situación



"Por ejemplo, si necesitas ayuda sobre un problema concreto -ansiedad por exámenes, problemas de pareja o un duelo-, tienes que buscar a alguien especializado en estas áreas", afirma Pradas a El País.

Confirmar su formación

Es muy importante que el psicólogo haya estudiado la carrera de psicología en alguna universidad válida y tenga un título que lo certifique.



Mindy, una plataforma chilena de psicología online, añade que además del pregrado, si tiene otros estudios o años de experiencia es mucho mejor.



En este punto también se debe tener en cuenta la especialización, pues en la psicología hay un amplio abanico y a partir de ahí es posible tener una guía sobre la experticia del profesional.

Tener un presupuesto claro

Es posible que para la primera sesión haya tiempo y dinero, pero es necesario tener presente que este es un proceso.



Si la tarifa del profesional es muy elevada, continuar con las sesiones será casi imposible.



Por eso, hay que ser realistas con la salud del bolsillo y escoger a una persona que cumpla con la mayor cantidad de requisitos.

Relación de confianza

Este punto es clave para ver resultados de un proceso terapéutico. Sin embargo, solo se puede poner a prueba una vez se inician las sesiones.



Crear una relación de confianza con otra persona toma años, pero con un psicólogo el proceso es más rápido. Si hay incomodidad y no se puede superar a medida que avanza el proceso, lo mejor es abandonarlo.



"Si la conexión no se da, si empiezas a sentir que pierdes el dinero, que no te está escuchando o que lo que te dice no cuadra contigo, lo más interesante es abandonar la terapia", afirma la doctora Natalia Zaira Pedrajas, psicóloga y fundadora de la plataforma Apoyo Psicológico en Casa.

Orienta, no controla

Antes de iniciar un proceso de psicoterapia hay varios aspectos a analizar. Foto: iStock

Un psicólogo no soluciona la vida de sus pacientes. Su labor no consiste en decirle al paciente qué hacer de forma tajante, pero la orientación y las herramientas que ofrece en la terapia son una guía.



"Un psicólogo que te controle, o manipule no es un buen psicólogo. Estamos para acompañarte en el camino, pero al final tú eres quien debe atravesarlo", dice Mindy en su blog.

Objetivos concretos

Tener metas con el proceso es otro punto clave. Para tener claridad sobre este aspecto es necesario consultarle al profesional cuál es su método.



Lo esperable es que en al menos 2 o 3 sesiones se establezca una meta y un plazo para comprobarla.



"La falta de compromiso no es buena señal", apunta el centro de psicología Avance Psicólogos en una entrada de su blog.

