La contribución del autocuidado puede ser muy significativa para preservar la calidad de vida de las personas y alivianar al sistema de salud, así lo demostró el estudio que involucró a 155 países, realizado por la Federación Global de Autocuidado, que revela que este conjunto de acciones y medidas preventivas representan un ahorro de aproximadamente US$ 7.2 mil millones para los sistemas de salud en Latinoamérica y US$ 79 mil millones representados en bienestar para los individuos.



La investigación analizó el impacto actual generado por el autocuidado y las cifras demuestran que esta práctica, además de beneficiar la economía de los países, contribuye con una población que sabe autocuidarse responsablemente, lo que implica que los ciudadanos serían más productivos.



De hecho, en Latinoamérica el autocuidado representa 2.5 millones de días productivos, lo que genera menos ausentismo por enfermedades. También se presenta un ahorro de 122 millones de horas para los médicos y de 869 horas para los pacientes, pues se reduce la cantidad de personas que acuden a una atención médica cuando no es necesario.

Se podría lograr un ahorro de 13 mil millones de dólares en el sistema de salud. Foto: iStock

El estudio también hizo una proyección para el 2030 basada en el desarrollo de políticas públicas y la disponibilidad de productos de autocuidado. Los investigadores aseguran que si se implementan estrategias de autocuidado, tan solo en la región, se podría lograr un ahorro de 13 mil millones de dólares en el sistema de salud, 1.6 mil millones de horas invertidas por los pacientes, 217 millones de horas de los profesionales de la salud y 4.6 mil millones de días productivos de las personas.



“Fomentar la educación en salud desde temprana edad, incluyendo la promoción de hábitos saludables como una buena alimentación, practicar algún deporte y la ayuda de un profesional, para tratar ciertas dolencias o síntomas que se puedan experimentar, haciendo un uso responsable de los medicamentos, evita entrar al sistema de salud cuando no es necesario”, explicó David Linsenmeier, Presidente de Haleon Latinoamérica.



En las últimas décadas, la conversación en torno a la prevención de enfermedades ha ido ganando relevancia en los debates sobre salud a nivel global, la conversación se intensificó durante la pandemia debido a los efectos que provocó en la sociedad.



Sin embargo, durante ese periodo se presentó un aumento del 53% en la interrupción en la atención primaria a nivel global y el 56% de los latinoamericanos declararon que interrumpieron sus visitas al médico.



De acuerdo con la OMS, Latinoamérica es la región con mayor prevalencia de enfermedades no transmisibles. Esta tendencia se está acelerando a un mayor ritmo, debido al aumento de factores de riesgo, como el consumo de alcohol y tabaco, la inactividad física, las dietas poco saludables, los altos niveles de obesidad y el envejecimiento de la población.



Por su parte, el acceso limitado a servicios de calidad es otra de las grandes problemáticas en los países de la región, provocando que muchas personas no tengan la posibilidad de acceder a servicios médicos preventivos, lo que impide la detección temprana de enfermedades y la adopción de medidas preventivas.



“Es crucial que los sistemas e instituciones del sector, las industrias y los gobiernos desarrollen estrategias, no solo para tratar las enfermedades y sus síntomas, sino también para adoptar un enfoque preventivo a través del autocuidado, que procure resultados positivos en la salud de la población, así como en la economía y productividad de los países”, concluye Daniel Quirós, Gerente General de Haleon Colombia.



Los resultados de la investigación, afirman que es fundamental que los gobiernos incluyan estrategias de autocuidado a través del diseño de políticas públicas, fomentando la educación en salud, la formación académica de los profesionales de la salud, creando una mayor conciencia y acciones hacia el autocuidado para asegurar el empoderamiento individual y así contribuir a mejorar el bienestar de las personas.





*Con información de agencias

