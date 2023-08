La realidad de la simulación de orgasmos puede poner en jaque a cualquier estudioso de la sexualidad, ya que es difícil distinguir entre los auténticos suspiros, apretones, arañazos y los ojos en blanco y los que son puros espectáculos dramáticos.

De acuerdo Esther Balac, columnista de EL TIEMPO, el orgasmo es una respuesta del sistema simpático, que prepara el cuerpo para situaciones de lucha o defensa, provocando reacciones a nivel global y no simplemente en áreas aisladas.

¿Cómo identificar un orgasmo fingido?

Durante un orgasmo genuino, las contracciones no se limitan a los músculos en la región pélvica, sino que implican la tensión de todos, abarcando desde los brazos, piernas, cuello, abdomen, hasta la cara. Si observa movimientos exclusivamente en la zona íntima sin ninguna expresión facial, debería ponerlo en duda, indica la experta mencionada anteriormente.

Un vistazo a los pezones puede revelar bastante. Al comienzo de un orgasmo, dejarán de estar tan erectos y llenos; de hecho, la descarga de la tensión sexual acumulada puede reducir su tamaño e incluso aplastarlos. Si durante el acto, ellos cambian abruptamente de forma y tamaño, la experiencia pudo haber sido satisfactoria.

El rubor es un buen indicador de un clímax auténtico. Una cara, cuello y parte superior del pecho rojizos, en marcado contraste con el resto del cuerpo, sugieren un placer total. Esto se magnifica si la respiración es rápida y caótica, según Balac.

Durante el orgasmo, no solo se contraen los músculos de la zona pélvica. Foto: iStock

En un orgasmo real, las palabras y los sonidos que se emiten son generalmente desordenados y carentes de contenido lógico o intencional. Como todo el cuerpo se contrae, los músculos laríngeos, respiratorios y abdominales pueden presionar involuntariamente el cuerpo, transformando la simple respiración en gemidos, quejidos, frases incomprensibles, improperios e incluso gritos.

Un punto a tener en cuenta es la eyaculación femenina, caracterizada por la liberación de un fluido transparente de la uretra, lo cual solo sucede, en algunos casos, durante el sexo satisfactorio. No obstante, la ausencia de esto no indica una experiencia desagradable, ya que no todas las mujeres pueden liberar esta sustancia, de acuerdo con la sexóloga.

Si aún tiene dudas sobre la autenticidad de un orgasmo, puede medir la presión arterial y notará que está elevada, al igual que la frecuencia cardíaca. Si su pareja abre los ojos, encontrará pupilas dilatadas y su garganta puede estar seca.



Estos son los signos a tener en cuenta, pero recuerde: algunas mujeres, para proteger los sentimientos de su pareja o incluso los propios, pueden ser capaces de simular incluso en las peores circunstancias.

