Recuerde que antes de auto medicarse o realizar un tratamiento casero debe consultar con un especialista, pues los síntomas y el tratamiento pueden ser diferentes para cada persona.



Según datos de Mayo Clinic, tres de cada cuatro personas adultas pueden tener un hemorroide en algún momento de su vida, ya que la inflación en las venas de la zona rectal es un problema habitual.



Esta hinchazón se produce por el aumento en la presión de los vasos sanguíneos en esta zona. Las hemorroides se producen por diferente factores como: el embarazo, por estreñimiento, realizar esfuerzo cuando se defeca, permanecer mucho tiempo sentado y no llevar una dieta adecuada.



Las hemorroides externas, por lo general, producen síntomas como: dolor, molestias, irritaciones, picazón, hinchazón e incluso sangrado. Si presenta alguna de estas molestias será mejor que acuda ante un profesional antes de realizar tratamientos caseros.



Según Mayo Clinic, una de las principales recomendaciones a la hora de presentar una hermorroide, es mantener una dieta rica en fibra, lo que implica ingerir alimentos como: verduras, frutas y cereales integrales,"hacerlo ablanda las heces y aumenta su volumen, lo que te ayudará a evitar el esfuerzo que puede causar hemorroides", añaden en el portal experto.



Otra de las recomendaciones es evitar hacer esfuerzos en la zona abdominal y rectal mientras se defeca, ya que esta acción genera más presión en las venas del área. El practicar algún tipo de deporte ayudará a mejorar la función del sistema digestivo.



Para prevenir la aparición de las hemorroides se sugiere no permanecer durante mucho tiempo sentado y no limpiar la zona con papel higiénico, ya que esto solo contribuye a que aumente la picazón y el sangrado.



Finalmente, se debe utilizar ropa interior en algodón y evitar rascar el área afectada, otro de los consejos es tomar baños de asiento que ayudan a reducir la sintomatología.

