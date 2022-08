Ya sea que se trate del equipaje para un viaje. O de la maleta en la que cargamos nuestras pertenencias todos los días. Incluso, del morral que llevan los más pequeños al colegio. El peso de la maleta no es un asunto menor en términos de salud, pues el exceso de este puede ser perjudicial.



Diana Gutiérrez, ingeniera biomédica de la Universidad Manuela Beltrán, explica que llevar por mucho tiempo una maleta inadecuada, con los años, puede traer complicaciones, así como molestias en la caja torácica, adormecimiento de los brazos y progresiva inclinación del cuerpo por el desequilibrio que genera la sobrecarga.



En ese camino, una amenaza mayor es la aparición de escoliosis, que es la desviación de la columna vertebral. “Cuando el cuerpo recibe tanto peso los discos de la columna se aplastan y causan dolor, pero el problema no se ve ahora sino se refleja con el tiempo”, apunta Gutiérrez.



En los más pequeños puede cambiar los patrones al caminar y producir un desalineamiento en las estructuras óseas que están en plena formación.



Recomendaciones

Para prevenir estos problemas, los expertos tienen una serie de recomendaciones.



El doctor Carlos F. Fernández, editor de la Unidad de Salud de EL TIEMPO, explica hay ciertas recomendaciones mínimas a la hora de comprar las maletas.



Primero, que sean de un tamaño proporcional al tamaño de quien la lleva. Así las cosas, no cargue más del 10 % de su peso. Es decir, por ejemplo, que si usted pesa 70 kilos, lo máximo que debe llevar es 7 kilos en la espalda.



Idealmente debe estar elaborada en materiales que no generen presión sobre el cuerpo y cause molestias o compromisos musculares. Se recomiendan usar maletas con cintas acolchadas, que se acoplen bien al hombro para evitar lesiones.



Debe dejar acomodar las cosas para que no se generen asimetrías que impacten en la espalda. Además debe repartir el peso y el ajuste de manera equitativa sobre los hombros, ser fácil de retirar y poner y llevar estrictamente lo necesario.



Un error muy común que cometen varias personas, en especial los jóvenes, es llevar la maleta en un solo hombro. Se aconseja hacerlo con los dos para una mejor postura.



Y por último, si levanta la maleta del suelo, lo ideal es agacharse flexionando ligeramente las rodillas para que su espalda no sufra.

*Con información de la Unidad de Salud de EL TIEMPO