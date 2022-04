En promedio, una persona espera cerca de tres horas antes buscar ayuda ante la presencia de síntomas de un ataque cardíaco y muchos de ellos mueren antes de llegar a un hospital para ser atendidos. Así, cuanto más rápido llegue el afectado a un servicio de urgencias, tendrá mayor posibilidad de sobrevivir.



No obstante, si cree que usted u otra persona a su alrededor está teniendo un ataque cardíaco puede brindarle primeros auxilios o aplicar ciertas técnicas que pueden ayudarle a mantener la calma mientras las autoridades llegan a socorrerlo.



En primera medida, cabe mencionar que un ataque cardíaco se produce cuando el flujo de sangre que lleva oxígeno al corazón se bloquea y, por ende, el miocardio empieza a morir. Cabe mencionar que los síntomas pueden variar y tener diferente intensidad en cada persona. De hecho, de acuerdo con el portal médico especializado ‘MedlinePlus’, las mujeres, quienes padecen diabetes o los adultos mayores tienen más probabilidad de presentar síntomas más sutiles.

Así, los principales síntomas de un ataque cardíaco en un adulto incluyen dolor torácico que se siente como una presión en el centro del pecho, o en los brazos, hombro o estómago. Dicho dolor puede durar algunos minutos o ser intermitente, a lo que se suma presentar mareos, náuseas, entumecimiento-por lo general- del brazo izquierdo, así como dificultad para respirar, fatiga y sudoración.



De este modo, según ‘MedlinePlus’, la principal recomendación si presencia un ataque cardiaco de alguien cercano debe procurar que la persona tome asiento y trate de mantener la calma, aflojar cualquier prenda de vestir ajustada y si toma algún medicamento para enfermedad cardiaca, ayúdele a tomarlo, enseguida. Por otro lado, si la persona está inconsciente y no reacciona, inicie la reanimación cardiopulmonar (RCP).



Los primeros auxilios-aun cuando se dan por personas que no están entrenados para ello- pueden salvar vidas. Foto: iStock

La Asociación Americana del Corazón asegura que quienes no están capacitados para practicar primeros auxilios de este tipo deben hacer compresiones con sus manos ininterrumpidas en el pecho del afectado, entre 100 y 120 por minuto, hasta que lleguen los paramédicos y enfatizan en que no es necesario hacer respiración de rescate.



“La RCP puede mantener la circulación de sangre oxigenada hacia el cerebro y otros órganos hasta que un tratamiento médico de emergencia pueda restablecer el ritmo cardíaco normal. Cuando el corazón se detiene, tu cuerpo ya no recibe sangre oxigenada. La falta de sangre oxigenada puede causar daño cerebral en solo unos minutos”, explica por su parte la Clínica Mayo, una entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, destacando la importancia de practicar RCP a quienes están sufriendo un ataque cardíaco.

