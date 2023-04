Almacenar leche materna cuando se encuentra con un infante es la mejor opción para una mamá, ya que la puede ayudar a alimentar de una manera rápida a su bebé.



Este método puede ser implementado para que otros miembros de la familia, ya sea el padre, los hermanos u otros, ayuden a la alimentación del recién nacido. Este es un recurso que incrementa la conciliación familiar y puede servir como ‘salvavidas’ en cualquier apuro.

La lactancia es uno de los procesos más importantes para el crecimiento de los seres humanos. Foto: iStock

(Tenemos para usted: Sueño del bebé, ¿cuántas horas debe dormir un bebe?).

Si está pensando en almacenar y descongelar leche materna puede que le surjan varias dudas, pues no es un proceso muy fácil. Por esto le enseñaremos un paso a paso de cómo y por qué almacenar leche materna.



Como ya se dijo con anterioridad, almacenar y descongelar esta leche es muy útil para cualquier mamá, no solo por su practicidad, sino que también ayuda a que el bebé se alimente 100% con leche materna. Esto se denomina como lactancia diferida, esta le permite seguir alimentando a al pequeño con su leche, aunque no pueda hacerlo directamente del pecho.



Esta opción puede ser útil para cualquier madre, sin embargo, esta ayuda en especial a las porque mamás primerizas a ir recuperando poco a poco cierta independencia, pues permite dejar al bebé al cuidado de otras personas durante unas horas sin que esto afecte la alimentación de su hijo.

(Siga leyendo: Desde el baño hasta las vacunas: todo lo que debe saber sobre su recién nacido).

Cómo recolectar y almacenar leche materna, según ‘Living’ un portal especializado en maternidad.



Efectuar este método puede ayudar a su bebe a tener un 100 % de efectividad en su alimentación. Foto: iStock

La extracción de leche materna no es muy complicada, pero es preferible no malgastarla, pues en ocasiones puede complicarse esta extracción de alimento para su hijo. Es recomendable congelar esta leche extraída en pequeñas cantidades, ya que así puede medir el hambre de su infante.



Dependiendo del tipo de congelador que posee, podrá mantener la leche almacenada en diferentes tiempos y usarla al instante de que su hijo tenga hambre.



En cuanto a los envases para congelar, puede usar bolsas de almacenaje con cierre o tarros de almacenaje con rosca, aquellos, ayudan a simplificar esa extracción que para algunas mujeres se puede llegar a ser complicada.

¿Cómo descongelar la leche materna?

Hay diferentes formas para hacerlo. Elija la que más fácil le resulte o la que mejor se adapte al momento en que se necesite descongelar.



Aquí tiene algunos pasos que le pueden ser útiles a la hora de descongelar la leche materna, seleccione el que más le favorezca:

Seleccione siempre la leche que más tiempo lleva congelada o reposada en su nevera. Se puede sacar la bolsa o envase del congelador la noche antes y dejarla en la nevera. Así se descongelarán lenta y naturalmente. Otra opción es hacerlo con el método baño María, pero no con la sartén al fuego, sino calentando el agua por separado y después, con el fuego apagado, introducir el tarro de leche materna en el agua caliente. También se puede descongelar bajo el agua del grifo de la cocina, pasando de agua fría a caliente. Pero recuerde que esta no es la opción más amigable con el medio ambiente, por el desperdicio de agua que se hace. No agite el tarro, ni el biberón para mezclar las capas que se puedan formar. Use una cuchara y revuelva suavemente, para que la leche no pierda propiedades ni nutrientes, que pueden ser esenciales para su hijo.

Le puede gustar: ¿Ha soñado alguna vez con bebés? Esto es lo que significa

Recuerde que es preferible descongelar y calentar la leche a la antigua, porque los métodos actuales, como el microondas, pueden hacer que este líquido pierda nutrientes.



¡Y listo! Así de fácil puede recolectar y descongelar el alimento natural número uno para su bebé, el cual lo ayuda a crecer sano, fuerte y lleno de nutrientes.

DAVID LEONADO DÍAZ DUARTE

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

