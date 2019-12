Una época en la que debemos poner atención a lo que comemos y movernos

La Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (Seen) estima que en estas pocas semanas, la media de las personas suelen ganar entre dos y cuatro kilos.



Y, evidentemente, por el contexto en el cual nos sumergimos –mucha familia, muchos amigos y muchas ganas de compartir–, mantener la línea es una batalla dura.

La doctora Emilia Cancer Minchot, miembro del Área de Nutrición de la Seen, subraya que hay tres cosas que hay que tratar de combinar: una alimentación variada, equilibrada y con productos sanos en lo posible, tomando como modelo la dieta mediterránea; repartir la ingesta en cuatro o cinco comidas al día y hacer ejercicio físico de manera más o menos regular.



Comer más veces al día, pero con porciones medidas, nos mantendrá satisfechos, obligará al organismo a mantenerse en constante funcionamiento y evitará que caigamos en la tentación de comer más de la cuenta. Las otras recomendaciones no requieren explicación.



Saltarse comidas ‘para compensar’, es un error, dice esta profesional. “Si no comemos a mediodía porque después vamos a celebrar la Nochebuena, es más fácil que en la cena comamos más porque al llevar horas sin ingerir alimentos tendremos más hambre. Y además, no se ha demostrado que ayunar antes o después de una comida copiosa ayude a adelgazar”, afirma.



La doctora Cancer dice que durante las fiestas hay que tratar de huir de las “comidas copiosas”, al menos en las que controlemos nosotros. “No es obligación que en la mesa navideña predomine la opulencia, pues un menú equilibrado también puede disfrutarse, y mucho”, destaca. Y cuando no se pueda controlar el menú, la clave es la moderación.

El pescado es un aliado poderoso en estas fechas. Y en caso de inclinarse por la carne, la doctora Cancer afirma que es mejor escoger carne blanca que roja, y con poco contenido graso para facilitar la digestión.



“La forma de elaboración de los platos también debe ser sencilla”, dice. Por ejemplo, evitando las salsas demasiado grasosas.

Y respecto al alcohol, la endocrinóloga aconseja consumirlo con moderación en cualquiera de sus modalidades. Sin embargo, en caso de incluir dichas bebidas, los expertos recomiendan un par de copas de vino con la cena. Y en cuanto a los destilados, siempre en tragos puros, sin combinarlos, y mucho menos con productos dulces que incrementan el nivel de azúcar de cada copa.



Pero una clave esencial, añade, es que no podemos abandonar el ejercicio físico. “Si aumenta el aporte calórico durante las fiestas, es necesario incrementar la actividad física. El sobrepeso y la obesidad se producen por una acumulación de grasa corporal, y esta es el resultado de un desequilibrio entre las calorías que ingerimos y las que gastamos. Por ello debemos incrementar las que gastamos, y la forma más saludable de lograrlo es mediante el ejercicio físico”, remata.



