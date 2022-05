La masturbación también conocida como autoestimulación, es una conducta normal que forma parte del desarrollo de los seres humanos. En algunos casos, también es un proceso natural de autodescubrimiento en muchos niños.



Un artículo realizado por las investigadoras Alice C. Thornton y Jana D. Collins en la revista académica Clinics in Family Practice, menciona que “la masturbación es un hecho común en el desarrollo de la infancia y no conlleva ansiedad negativa en el niño. Es una respuesta de disfrute al tocarse y no está relacionada con fantasías o sensaciones sexuales de adultos”.



Sexólogos expertos, aseguran que durante los 2 o 3 primeros años de vida, la autoexploración genital forma parte del proceso que sigue el niño para conocer su propio cuerpo.



“Los niños experimentan la pérdida de inocencia y entienden la necesidad de privacidad para conocer más sus cuerpos”, cuentan las investigadoras Alice C. Thornton y Jana D. Collins en el artículo con relación a la masturbación a esta edad. Sin embargo, a esta edad “la masturbación se considera algo placentero pero que no está conectado todavía con fantasías sexuales”, explican.



Cabe aclarar que, aunque los adultos asocian la masturbación con algo sexual, para ellos no tiene esa connotación porque no comprenden y no tienen desarrollado el deseo sexual. Esta acción tiene una connotación meramente exploratoria para ellos. “Lo que parece sexual para un adulto, es un acto de descubrimiento para el niño”, indican las expertas.



Es importante recordar que la educación sexual infantil es esencial no solo para los niños sino para los padres, maestros, tutores y otros adultos que conviven con los niños. A pesar de que es un tema que puede tratarse con naturalidad, un número importante de adultos juzgan y rechazan el tema o regañan a los niños, cuando ello no ayuda para nada en el desarrollo sano infantil.



Finalmente, se sabe que es importante conocer las etapas de desarrollo social de los niños, y pensar que cada persona es diferente. Existen muchos talleres de educación sexual conducidos por psicólogos expertos que pueden brindar una guía a los padres y tutores para tratar con el tema de forma asertiva.

