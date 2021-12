Dicen que comer rápido engorda. Quizás, esta sea una de las creencias más extendidas con relación al aumento de peso. Comer rápido estrictamente hablando no engorda porque las calorías ingeridas son las mismas. Lo que engorda es comer de más y ahí sí que la velocidad no es una aliada.



(Siga leyendo: Tome nota: recomendaciones para evitar excesos de comida en diciembre)



Además del tipo de alimentos que consumimos y la cantidad de estos, es importante tener en cuenta los horarios en los que comemos y el ritmo con el que masticamos la comida, con el fin de tener una dieta saludable y equilibrada.



(Además: Comida sana: de positiva intención a peligrosa obsesión)

''Comer lo mismo en menos tiempo nos saciará menos, por lo que tendremos que ingerir más comida hasta sentirnos llenos. Se ha comprobado científicamente que las personas que comen rápido tienen un índice de masa corporal (IMC) más elevado'', indica a Cuídate Plus Lara Joaquím, endocrinóloga del Grupo de Nutrición de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición.



Según expertos, masticar despacio, de forma consciente, proporciona al cerebro el tiempo suficiente para que envíe las señales adecuadas para que el organismo entienda que debe prepararse para digerir los alimentos.



(Lea también: Las costumbres colombianas que son extrañas para los extranjeros)



Un estudio publicado en el American Journal of Clinical Nutrition en 2014 analizó las diferencias entre el ritmo del consumo de la comida y su influencia en la ingesta de energía y el apetito.



Los investigadores analizaron y combinaron las evidencias de 22 estudios. Calcularon las diferencias promedio en la ingesta de alimentos entre un consumo rápido y un consumo lento, y las posibles diferencias en el apetito.



La evidencia combinada mostró que comer más despacio está asociado con un menor consumo de calorías que cuando se come con prisa. Esto resultó cierto sin importar el tipo de manipulación utilizada para alterar el ritmo de alimentación. Sin embargo, la rapidez en la ingesta no evidenció un impacto en el apetito.



Esta revisión apoya la idea de que la velocidad a la que se come sí afecta la ingesta de energía. Comer más despacio ayudará a reducir la ingesta de comida y limita el consumo en exceso, sin importar el método empleado para reducir la velocidad a la que se come. Más adelante conocerá algunos de esos métodos.



(De su interés: El irresistible encanto del arroz con huevo)



De acuerdo a los expertos, algunos consejos para comer más despacio son:





- Dejar el cubierto en la mesa cada vez que nos llevemos un alimento a la boca, así haremos pausas entre un bocado y otro.



- El uso de palillos puede ayudar a comer más despacio y a llevarse raciones más pequeñas a la boca.



- No dejar que pasen muchas horas sin comer para evitar tener mucha hambre. Esto hace que se coma más rápido.



- Evitar hablar mientras se come.



- Desconectar la televisión y el teléfono móvil para evitar distracciones y ser plenamente conscientes de lo que comemos.



(Le recomendamos leer: El Caldero de Sancho: ¿Dijo tiramisú?)



Cabe resaltar, que varios estudios indican que las personas que comen más rápido tienen 5,5 veces más de riesgo de desarrollar síndrome metabólico. Quienes lo padecen tienen más posibilidades de desarrollar enfermedades cardiovasculares y renales, diabetes tipo 2 y problemas de circulación en las piernas.

Más noticias de Salud

-Una receta sencilla de croissant hecho de yuca



​

-¿Cómo se cocina el brócoli?