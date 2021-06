Comer más fruta y verdura puede reducir el estrés

El 2021 fue declarado el Año Internacional de las Frutas y Verduras, de acuerdo con la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta iniciativa busca concientizar sobre los beneficios nutricionales de estos alimentos. Además de las propiedades para la salud física, las frutas y verduras podrían ser vitales para combatir el estrés y mantener un equilibrio mental, según una nueva investigación de la Universidad Edith Cowan (Australia).

El estudio, publicado en la revista científica Clinical Nutrition, examinó la relación entre la ingesta de fruta y verdura y los niveles de estrés de más de 8.600 australianos de entre 25 y 91 años que participaban en el estudio Australian Diabetes, Obesity and Lifestyle del Baker Heart and Diabetes Institute.



Los resultados revelaron que las personas que comían al menos 470 gramos de fruta y verdura al día tenían un 10 por ciento menos de niveles de estrés que los que consumían menos de 230 gramos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda comer al menos 400 gramos de fruta y verdura al día.



Para la salud mental

La investigadora principal, Simone Radavelli-Bagatini, asegura que este estudio refuerza el vínculo entre las dietas ricas en frutas y verduras y el bienestar mental. “Descubrimos que las personas que tienen una mayor ingesta de frutas y verduras están menos estresadas que las que tienen una menor ingesta, lo que sugiere que la dieta desempeña un papel clave en el bienestar mental”, explica.



Las enfermedades mentales son un problema creciente en todo el mundo. Aproximadamente una de cada dos personas sufrirá un problema de salud mental a lo largo de su vida. En todo el mundo, aproximadamente 1 de cada 10 personas vive con un trastorno de salud mental.



En Colombia, según la Encuesta de Pulso Social realizada por el Dane en 23 ciudades del país entre julio de 2020 y enero de 2021, determinó que el 49,5 % de las mujeres manifestó sentir preocupación o nerviosismo frente al 45,4 % de hombres durante el mes de enero de 2021.

Según el estudio ‘Relación entre los riesgos en salud mental y el nivel de resiliencia en población colombiana mayor de edad, durante la pandemia por covid-19’, del Ministerio de Salud, 30,1 % de las personas encuestadas en 33 departamentos de Colombia presentan algún riesgo en salud mental relacionado con ansiedad y depresión. El 6,3 % incluso tiene riesgo relacionado con conducta suicida.



Según Radavelli-Bagatini, un poco de estrés se considera normal, pero la exposición a largo plazo puede tener un impacto significativo en la salud mental. “El estrés prolongado y no controlado puede provocar una serie de problemas de salud, como enfermedades cardíacas, diabetes, depresión y ansiedad, por lo que debemos encontrar formas de prevenir y posiblemente aliviar los problemas de salud mental en el futuro”, reflexiona.



Además, según la OMS, en América Latina y el Caribe, tres de cada cuatro muertes tienen como causa enfermedades cardiovasculares, cáncer y diabetes, patologías que podrían reducirse con una adecuada alimentación.



Los beneficios de una dieta saludable son bien conocidos, pero solo 1 de cada 2 personas come las dos raciones de fruta recomendadas al día y menos de 1 de cada 10 come las cinco raciones de verdura recomendadas cada día.



“Estudios anteriores han demostrado la relación entre el consumo de fruta y verdura y el estrés en los adultos más jóvenes, pero esta es la primera vez que vemos resultados similares en adultos de todas las edades. Las conclusiones del estudio ponen de relieve que es importante que la gente tenga una dieta rica en frutas y verduras para minimizar potencialmente el estrés”, remacha Radavelli-Bagatini.



Aunque todavía no están claros los mecanismos por los que el consumo de frutas y verduras influye en el estrés, la investigadora afirma que los nutrientes clave podrían ser un factor. “Las verduras y las frutas contienen nutrientes importantes como vitaminas, minerales, flavonoides y carotenoides que pueden reducir la inflamación y el estrés oxidativo y, por tanto, mejorar el bienestar mental”, detalla.



La inflamación y el estrés oxidativo en el cuerpo son factores reconocidos que pueden conducir a un aumento del estrés, la ansiedad y la disminución del estado de ánimo. Estos hallazgos animan a investigar más sobre la dieta y, en concreto, sobre qué frutas y verduras aportan más beneficios para la salud mental.



EUROPA PRESS

REDACCIÓN DOMINGO