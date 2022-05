Algunos expertos argumentan que no es propicio para la salud comer mientras se usan dispositivos como celulares, tabletas, computadores o televisores.



Esto hace que la gente consuma más alimentos de mala calidad, puesto que múltiples estudios han demostrado que ver una película o jugar a los videojuegos mientras se consume algún alimento se asocia al consumo de alimentos que no aportan en calidad nutricional.



(Siga leyendo: Estos son los mejores tips para adelgazar, según expertos)



De ahí la necesidad de limitar las horas diarias del uso de pantallas. En especial en los niños, los más perjudicados por las deficiencias alimentarias, según especialistas.



(De su interés: Factores del organismo que intervienen a la hora de adelgazar)

Una de las problemáticas asociadas al consumo de alimentos frente a las pantallas, es que aumenta la probabilidad de sufrir algún tipo de "atracón". Es posible que este trastorno se haya incrementado en la actualidad por el consumo de entretenimiento en televisión y el auge de las redes sociales.



Así lo explica Andrea Calderón, nutricionista, para la agencia de noticias Efe: “Las redes sociales, medios de comunicación y televisión tienen mucho que ver, sobre todo en jóvenes o la cultura de la dieta, cumplir unos patrones, cánones de belleza, no sentirte bien contigo misma, entonces fuerzas tanto el comer de menos, fuerzas tanto el cuerpo que llega un punto en el que eso te genera mucha ansiedad, frustración, ya no aguantas más y te das un atracón”.



(Lea también: La ingesta de aguacate está asociada con un menor riesgo cardiovascular)



A pesar de lo perjudiciales que pueden llegar a ser estos episodios, la parte más importante es el aspecto psicológico, ya que lo que se está generando es un trastorno mental. No solo por lo que se come, sino porque se está manteniendo una mala relación con la comida que puede derivar en problemas mucho mayores.



Ante este panorama, muchos profesionales aconsejan el modelo del plato saludable: la mitad del plato en forma de verdura u hortaliza, un tercio en forma de proteína, y la proporción restante con hidratos de carbono.

Más noticias de Salud

-Estudio determina las propiedades nutricionales del tomate de árbol







-La realidad sobre las dietas que prometen desintoxicar el organismo