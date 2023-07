Muchas personas por cuestiones de trabajo, estudio u otras ocupaciones suelen atrasar sus comidas diarias, llegando a ingerir la cena a altas horas de la noche.



Para algunos está situación puede traer problemas de salud, ya que la persona que come tarde, al retirarse a descansar, el organismo no va a trabajar de la mejor forma y puede ocasionarle un mal sueño y no alcanzar el descanso que necesita.

En la semana del 17 al 22 de julio, se llevó a cabo, en Roma, Italia, el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología, en el cual se presentó un estudio en el que se analizó a 700 adultos, con el fin de llegar a conclusiones respecto a lo que ocasiona el consumo de alimentos tarde en la noche.



Una de las primeras conclusiones a las que llegó el análisis fue que el consumo de alimentos tarde en la noche impacta significativamente en la presión arterial de la persona que usualmente tiene esta conducta.



Ya que en este momento del día, la presión arterial suele bajar, siendo este un proceso fisiológico que se considera normal.



(Le puede interesar: Ojo con la deshidratación en adultos mayores: estos son sus síntomas y cómo reaccionar)

No obstante, esto no pudo ser probado tajantemente, ya que se encontró que el 24,2 % de los participantes, quienes cenaron dos horas antes de acostarse, tuvieron un descenso normal de la presión sanguínea, frente a un 14,2 % de quienes habían consumido algún alimento más temprano.



Ebru Ozpelit, profesora de cardiología de la Universidad de Dokuz Eylul, en Izmir, Turquía, manifestó al respecto que “la hora en la que la gente come es tan importante como los alimentos que ingiere”.



Ozpelit también manifestó que la vida moderna está cambiando en las personas los hábitos de alimentación y que estos se están volviendo más impredecibles, ya que algunos no desayunan y cenan cada vez más tarde, lo que podría traer consecuencias a largo plazo.



(Lea más: Metabolismo y bajar de peso: ¿cómo lograr que el cuerpo queme más calorías?)



Así mismo, según expertos, cuando una persona come muy tarde y justo antes de acostarse, el organismo queda en un estado de alerta continua, lo que puede ocasionar estrés y una alteración de los ritmos circadianos, que no son más que cambios físicos, mentales y conductuales que siguen un ciclo de 24 horas.



“Comer desayuno es importante, debemos tener un desayuno fuerte, y no saltarnos el almuerzo. Debemos tomar una pequeña cena y esta no debe ser después de las 7 de la noche", declaró en el congreso.

¿Qué problemas de salud se pueden presentar por comer de noche?

De acuerdo con la BBC, Sandra Hirsch, experta en nutrición humana del Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos de la Universidad de Chile, el mantener unos horarios de comida que se realizan tarde en la noche, puede ocasionar efectos adversos en el organismo.



La experta le dijo a BBC que al comer, se desarrollan varios procesos metabólicos en el organismo y que se liberan hormonas en el proceso de absorción de los alimentos, “por lo tanto, si yo como y me acuesto, esos mecanismos hormonales pueden tener impactos negativos en el organismo". manifestó la experta.

Comer tarde en la noche puede inhibir la degradación de la grasa en el organismo, que es un proceso habitual durante la noche", afirma Sandra Hirsch.



Según la experta, otro de los problemas que se puede presentar es el reflujo, trastorno que causa que los fluido estomacales se devuelvan hacia el esófago.



El reflujo, si es una situación constante en el organismo de una persona, según la experta, puede hasta causar enfermedades graves como el cáncer.



Hirsch recomienda que las personas que sufren reflujo no ingieran alimentos pesados en horas de la noche, ya que estos retardan el vaciamiento gástrico, como la comida picante y las grasas.

Comer, un derecho placentero

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

¿Qué remedios naturales pueden ser efectivos para bajar la inflamación por hemorroides?

¿Cómo son los cuidados que hay que darle a un niño que tiene una enfermedad terminal?

¿Influyen las hormonas en el sobrepeso de los niños y en la grasa corporal?