¿Comer banano en ayunas es bueno o malo para su salud y su dieta diaria?

El banano pertenece al selecto grupo de las frutas amarillas que cuentan con vitaminas y minerales que aportan al óptimo funcionamiento del organismo y a una nutrición adecuada.



De acuerdo con la Organización de las Naciones unidas para la Alimentación y la Agricultura, este fruto "contribuye a la seguridad alimentaria de millones de personas en gran parte del mundo en desarrollo y, dada su comercialización en mercados locales" es muy común encontrarlo en la canasta familiar.

Algunos expertos recomiendan agregar el plátano a su dieta diaria por sus grandes propiedades nutricionales, entre las que destacan las vitaminas A, C y B, conocidas por su valor antioxidante y regenerativo, así como por sus minerales como el zinc, calcio y magnesio, que contribuyen a mantener la salud del sistema óseo, y el potasio, su nutriente estrella.



(Le puede interesar: Truco para que no se le negreen los bananos y duren más: es con una bolsa de plástico).



Dicho mineral favorece el sistema nervioso, evita calambres o contracción de los músculos y mantiene el ritmo cardíaco constante. Según 'Medline Plus' al ser un tipo de electrolito, este también permite que los nutrientes se absorban correctamente, además de ayudar a regular la presión arterial.



La entidad de salud afirma que comer una porción de esta fruta todos los días, puede lograr que el cuerpo mejore la salud cardiovascular, intestinal y puede aportar una dosis extra de energía.

Facebook Twitter Linkedin

Comer una porción de esta fruta todos los días, puede lograr que el cuerpo mejore la salud cardiovascular, intestinal y puede aportar una dosis extra de energía. Foto: iStock

Efectos de consumirlo en ayunas

Los azúcares y almidón presentes en el plátano proporcionan energía inmediata y generan sensación de saciedad, por lo que suele utilizarse para dietas o regímenes alimenticios diseñados para perder peso.



De acuerdo con la sección de salud de la aseguradora 'Mapfre', la ingesta de una pieza de esta fruta al despertar se refleja en el estado anímico de quien lo consume al proveer triptófano, un aminoácido auxiliar en el equilibrio de la serotonina, conocida como la hormona de la felicidad, disminuyendo los niveles de estrés, insomnio y ansiedad.



Así mismo, puede ayudar a mejorar el tránsito intestinal desde las primeras horas del día. El consumo balanceado de esta fruta también contribuye con la digestión de lípidos, gracias a la pectina (una fibra soluble también llamada hidrocoloide). Esta ayuda a estabilizar el sistema digestivo y regularlo. Lo importante, según el portal, es siempre consumir la pieza de fruta entera para aprovechar todos los beneficios.

No obstante, existen casos puntuales en los que romper el ayuno con una pieza de plátano no es recomendable, como en personas diabéticas, quienes requieren de una alimentación más completa para no desequilibrar sus niveles de glucosa.



De acuerdo con la 'Federación Mexicana de Diabetes', quienes padecen esta condición pueden consumir plátano y otras frutas de forma moderada, ya que al contener fructosa este se metaboliza de forma distinta a los azúcares artificiales, por lo que no se acumula en la sangre.



Vale aclarar que para añadir o implementar un nuevo hábito dentro de su nutrición siempre se debe acudir ante un especialista de cabecera que le pueda brindar una consulta adecuada sobre sus planes y los objetivos que desea cumplir en cuanto a su dieta.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL CON INFORMACIÓN DE

EL UNIVERSAL

EL TIEMPO

Más noticias