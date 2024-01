¿Comer banano a diario ayuda a ganar masa muscular? Expertos responden

El banano es una de las frutas infaltables en la alimentación de muchos. Sus propiedades nutricionales lo ubican entre las favoritas gracias a su alto contenido en proteínas y lípidos que contribuye a mantener una dieta saludable y balanceada.



Para las personas que realizan un entrenamiento físico constante y necesitan cumplir un objetivo específico como aumentar masa muscular, la ingesta de este fruto de manera diaria, al parecer, puede ayudar.

Según un artículo del Hospital Universitario La Paz, perteneciente a la Universidad Autónoma de Madrid, sobre la composición nutricional del plátano, "la ingesta diaria del mismo contribuye a alcanzar el consumo recomendado de tres piezas de fruta al día, aportando valores nutricionales óptimos en cuanto a vitaminas".



Como las frutas amarillas, este tiene varios beneficios para la salud que le ayudan al cuerpo a retener algunos componentes importantes como el calcio, nitrógeno y fósforo, que sirven como alimento para los diabéticos y poseen propiedades astringentes, antifúngicas y antibióticas.



Así mismo, este también tiene entre sus componentes un gran contenido de potasio. Un mineral que ayuda a la función de los nervios, a la contracción de los músculos y a que el ritmo cardiaco se mantenga constante.

Puede consumir el fruto en pan, batidos o fruta. Foto: iStock.

De acuerdo con artículo de la revista médica de la Universidad Veracruzana, "un solo plátano puede proporcionar hasta el 23 % de potasio que se necesita al día, además de beneficiar al sistema muscular, ya que contribuye a mantener su buen funcionamiento y evitar los espasmos musculares".



Así mismo, es rico en vitaminas A, B6, C y D, conocida por ayudar al buen funcionamiento de los huesos y músculos, así como por sus propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y neuroprotectoras que contribuyen con la salud del sistema inmune, la función muscular y la actividad de las células cerebrales.

¿El banano ayuda a incrementar el músculo?

De acuerdo con el entrenador alemán, Mauricio Pris Lao, en su canal de YouTube, Fitonica, el fruto también cuenta con glucógeno, un hidrato de carbono semejante al almidón que ayuda a la reserva energética.



"La razón por la que se recomienda el banano es por su elevado índice glucémico. Pues este tiene uno de los principales combustibles del músculo (el glucógeno), el cual se encarga de darle al mismo la energía que necesita para realizar un levantamiento, además de ayudar a elevar los niveles del potasio", señala el entrenador personal en el clip.



Sin embargo, el banano no tiene una incidencia directa en el aumento de la masa muscular, es decir, por consumirlo no significa que los brazos o las piernas necesariamente crezcan con solo este ingrediente, más bien brinda mayor energía al cuerpo y lo que facilita el entrenamiento.



"Comer plátano realmente no aumenta los músculos como tal, pero si ayuda a incrementar el rendimiento en el gimnasio, lo que permite que entrenemos más duro y realicemos mayores ejercicios para lograr este objetivo", aclara Pris.

En cuanto a su manera de consumirlo, es usual que algunos deportistas lo ingieran de manera individual o acompañado de otros ingredientes en batidos, panes o cereales, bien sea antes o después de la actividad física.



No olvide consultar con su entrenador o nutricionista de cabecera los beneficios que tiene el banano en su dieta, en caso de que desee añadirlo de manera frecuente a su alimentación, para así aprovechar los beneficios que tiene esta fruta conforme a su objetivo individual.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

