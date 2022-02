Dentro de las recomendaciones a la hora de tener relaciones sexuales aparecen varios interrogantes, sobre todo teniendo en cuenta que la variedad de condiciones o de fines a la hora de tener sexo pueden ser diferentes.

La seducción y las acciones que suceden antes de llegar a un encuentro sexual deben ser consideradas a la hora de hacer alguna recomendación. Por lo tanto, EL TIEMPO se contactó con el sexólogo Ezequiel López para consultar si es mejor comer antes o después del sexo.



En primera, según el experto, siempre depende de qué coman, ya que se debe tener en cuenta qué tipo de alimentos ingieren las personas. En caso de que se consuman comidas pesadas hay que analizar que se pueden generar efectos que no sean tan eróticos.



A la hora de favorecer una relación sexual es mejor elegir alimentos que contribuyan con el deseo y la pasión. Ezequiel indicó: “Lo recomendable es que sean productos livianos para que ambos puedan sentirse cómodos porque hay algunos alimentos que producen consecuencias como gases, lo que posiblemente no aporte mucho”.



En cuanto a comer luego del sexo, las relaciones pueden producir un desgaste calórico que si bien no es tan importante como el que se presenta durante el ejercicio también debe ser atendido y depende de la intensidad de la relación.



En caso de no haber comido antes, puede que sea mejor alimentarse luego del sexo, pero en definitiva la recomendación en caso de poder escoger, para el experto, es mejor comer después de la relación que con anterioridad para compensar el desgaste calórico que se pueda presentar.

