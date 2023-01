El ajo es una especie comestible que a más de uno le genera terror, por lo menos en su estado crudo. Sin embargo, ancestralmente muchas abuelas en Colombia recomiendan este condimento natural, no solo para acompañar las comidas, también para 'espantar enfermedades'.

(Puede leer: ¿Cuáles son los beneficios del ajo y el limón?).

No solo es uno de los alimentos más interesantes en lo que al sabor respecta, en los beneficios que puede brindar para la salud no se queda atrás. 100 gramos de ajo representan 149 kilocalorías, 17 miligramos de sodio, 58 miligramos de agua, seis gramos de proteína, 33 gramos de carbohidratos y no contiene grasas ni colesterol.

Precisamente, algunas de las cualidades que se le atribuyen son la depuración de toxinas, la descongestión nasal, la reducción de los niveles de colesterol, una mejoría en la circulación de la sangre y más.

Por esta razón, son muchos quienes han llegado a asegurar que este alimento puede curar enfermedades severas del corazón y generar una mejoría en los pacientes de patologías crónicas como el cáncer. Se dice que si se consume en ayuno, puede lograr milagros en la salud humana. ¿Esto es así?

(No deje de leer: Ayuno intermitente: ¿podría funcionar como tratamiento contra el cáncer?).

Facebook Twitter Linkedin

¿El ajo es un alimento milagroso? Foto: iStock

De acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, los potenciales beneficios que podría brindar con respecto al cáncer no son irrefutablemente concluyentes, por lo que es necesario seguir investigando.

"No podemos dejar de valorar el alimento como un todo en las cantidades que ingerimos. Es como decir que chupar un sauce va a quitarte el dolor de cabeza. Para eso está la farmacia, que se encarga de extraer los principios activos más eficaces para que cumplan los efectos en las dosis que necesitamos", explicó a el diario 'El Español' la farmacéutica y divulgadora especializada en seguridad alimentaria Gemma del Caño.

Así mismo, estudios como el realizado en Vancouver con respecto a los efectos del ajo sobre ciertas enfermedades cardiovasculares concluyen que no hay evidencia científica clara que señale que el ajo es tan milagroso con respecto a la salud del corazón como se ha dado a entender.



"No existen evidencias suficientes para determinar que el ajo proporciona beneficios terapéuticos en términos de reducción del riesgo de mortalidad y morbilidad cardiovascular en pacientes diagnosticados con hipertensión", puntualiza la investigación.

(Le puede interesar: Ayuno y ejercicio: así han mejorado la salud de mujeres con obesidad).

Eso sí, se ha logrado comprobar que contiene alicina, un compuesto químico muy volátil que suele ser utilizado para tratar afecciones respiratorias. De un gramo de ajo se obtienen cuatro miligramos de este componente y la mejor manera de consumirlo es picado en pedazos pequeños.



Además, no se ha comprobado que la ingesta de ajo en ayunas funcione particularmente mejor que en otro momento del día. ¿Quiere usufructuar todos los beneficios que brinda este condimento? Utilícelo en sus platillos y cómalo cuando pueda, pero tenga en cuenta que no es un elixir de la vida que solucionará todos sus problemas de salud.

Más noticias en EL TIEMPO

Video: denuncian que Wingo no dejó abordar avión a hombre en silla de ruedas

El 'kit anti Bad Bunny' y las burlas a la actitud del cantante con fanática

'Para qué playa': motociclista se mete a nadar en calle inundada de Bogotá

‘No dejen basura’: el mensaje de Sebastián Martínez tras tener accidente en río

Jota Pe a partidos de Gobierno: eran unas fieras y ahora son unos ositos tiernos

Tendencias EL TIEMPO