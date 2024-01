¿Comenzar a ducharse por los pies podría evitar infartos? Mito revelado

Cada día a través de las redes sociales se maneja millones de publicaciones y mensajes frente a cualquier tema, por ello siempre es una obligación analizar y verificar la información que allí se difunde, sobre todo si se trata de salud.



En Facebook circula un 'post' que asegura que empezar a bañarse por los pies podría ayudar a prevenir infartos, de acuerdo con un supuesto profesor de medicina de la U. T. M. en Malasia del que se desconoce su nombre.

En dicha publicación se afirma que las personas no deben comenzar la ducha por la cabeza, "debido a una secuencia inversa de la temperatura que podría ocasionar supuestos problemas cardiovasculares".



"Esto causa que el cuerpo trate de ajustar su temperatura muy rápidamente por nuestra condición de sangre caliente. Al hacer esta Secuencia incorrecta, la sangre aumenta su velocidad para llegar más rápidamente a la cabeza para compensar la diferencia de temperatura. Esto eventualmente puede causar roturas de vasos capilares e Infartos o caídas", dice el post de la cuenta de Meta 'Despertando el Subconsciente'.

Como este perfil hay otras que replican dicho aviso sin tomarse la molestia de entender si es una realidad. Hasta el momento no hay estudios ni investigaciones científicas que comprueben que el bañarse primero los pies tiene influencia en la reducción de este padecimiento.



De acuerdo con la Fundación Española del Corazón, "el infarto de miocardio se produce por un riego sanguíneo insuficiente debido a la obstrucción de una arteria", lo que provoca que el oxígeno no llegue a la capa intermedia del corazón.



Esta obstrucción la pueden desencadenar varios factores de riesgo: la hipertensión, el colesterol alto, el tabaco, la obesidad, el sedentarismo y la edad avanzada, entre otros. Afecciones y hábitos que pueden afectar la salud de su corazón en cualquier momento.



La medicina preventiva para este caso se basa en mantener una dieta saludable libre del exceso de grasas, realizar una actividad física regular y reducir los malos hábitos del cigarrillo y el estrés, según 'Mayo Clinic'.



En ese sentido, disminuir los riesgos de infarto se deben netamente a un trabajo interno en el organismo, desde la alimentación hasta el ejercicio, por lo que bañarse los pies de primeras en la ducha no tendría mayor incidencia.

El cardiólogo español Alfonso Valle señaló para 'AFP' en 2020, que no hay evidencia “sobre ningún beneficio en el orden a la hora de tomar una ducha", aunque explicó que: "Si mojamos primero las extremidades inferiores se fomenta un pequeño cierre de la circulación venosa y mejora el retorno sanguíneo, lo que permite mantener una tensión adecuada”.



Sin embargo, esto no tiene relación ni sentido alguno con el rompimiento de los vasos capilares que mencionan en la publicación al bañarse desde la cabeza, así como la temperatura tampoco interfiere de manera directa en personas sanas.



"Las personas con un historial de problemas cardíacos deberían utilizar agua tibia y evitar estar mucho tiempo en la ducha, pero para la mayoría de nosotros, sin problemas de salud importantes, nuestro cuerpo tiene un excelente mecanismo compensatorio para hacer los ajustes necesarios ante cambios de temperatura", señaló el cardiólogo filipino Raphael R. Castilo, integrante de la dirección de la Sociedad Internacional de Hipertensión para el medio citado.



Esta información que ha rondado por la red desde 2020, sigue replicándose en la actualidad a través de diferentes perfiles que hablan presuntamente de cuidados y bienestar, por ello es indispensable siempre verificar el contenido ya sea con un médico o a través de entidades de salud que puedan aclarar estos mitos.



En conclusión, no es cierto que lavarse los pies de primeras en la ducha reduzca la aparición de ataques al corazón, ya que no hay estudios directos que lo comprueben, pese a que puede ser una alternativa para contribuir a la circulación, pero no un método verídico de prevención.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

