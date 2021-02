Combatir la reticencia, el otro gran reto frente a la inmunización

Una vez logrado el objetivo de adquirir las vacunas, además de distribuirlas y aplicarlas en el tiempo indicado y a los grupos priorizados en cada turno, el otro gran reto que tiene el país es combatir la reticencia.



En el último sondeo del Dane en el que se consultó sobre el interés de los ciudadanos por recibir la vacuna contra el coronavirus, el 59,9 por ciento de los colombianos dijeron querer recibir el biológico; es decir, un 40,1 por ciento de la población dijo que no se la aplicaría.



(Le sugerimos leer: Enfermera de Sincelejo recibirá la primera vacuna en Colombia)

La encuesta realizada en diciembre y cuyos resultados se presentaron el 25 de enero reveló un aumento en el número de interesados en la vacuna, de 4,1 puntos porcentuales respecto de quienes dijeron, en noviembre, quererse vacunar (55,8 por ciento), pero aunque el número de personas que dijeron no estar dispuestas a recibir el fármaco bajó, la cifra siguió siendo alta.



Por ejemplo, si se compara con la encuesta realizada en octubre en 15 países, incluidos EE. UU., el Reino Unido, Alemania, Australia, China y Brasil, en la que más del 73 por ciento de la población total dijo estar dispuestas a vacunarse, Colombia estaría 13,1 por ciento debajo del promedio.



(Además: La carrera mundial por lograr una amplia vacunación contra el covid)



De la encuesta de Pulso Social del Dane, uno de los temas que más preocupó fue que la población mayor de 55 años, la que más muertes registra por el virus, indicó ser la menos interesada en vacunarse, con un 53,1 por ciento de las personas en ese grupo de edad.



Con estas cifras en mano, el Gobierno ha venido intensificando en las últimas semanas las campañas de promoción sobre la importancia de la inmunización, que fueron concebidas dentro del mismo Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19.



De hecho, un capítulo del plan tiene que ver con actividades para incentivar el proceso, especialmente a través de la pedagogía “aclarando mitos y falsas creencias”.

Estas estrategias incluyen la formación y capacitación de voluntarios, líderes comunitarios y líderes indígenas para difundir dentro de todas las comunidades “las ventajas de la vacunación”.



Incluso, desde hace algunas semanas, el programa Prevención y Acción del presidente Iván Duque tiene una sección dedicada a responder preguntas de los ciudadanos en las que se han resuelto inquietudes sobre la seguridad y eficacia de los fármacos que serán aplicados en el país.



En la consulta del Dane, el 65,5 por ciento de las personas que dijeron en diciembre no quererse vacunar argumentaron que no consideran que los biológicos sean seguros. En ese sentido, el Gobierno ha insistido en que las vacunas que se aplicarán son eficaces para prevenir la enfermedad y salvar vidas, y habrán surtido una evaluación no solo de diversos organismos internacionales, sino también del Invima antes de que se empiecen a aplicar.

(Puede leer: La moringa y otros remedios populares que no sirven contra el covid-19)

“Todas las vacunas pasan por tres fases diferentes de estudio, las vacunas que se están desarrollando contra el covid-19 están siguiendo estas mismas fases, pero en algunos casos las fases se solapan o aceleran cuando se dispone de información suficiente. Una vez que las vacunas se aprueban para su uso en la población general, el monitoreo de la seguridad continúa”, dice un documento del Ministerio de Salud que tiene por objeto “combatir mitos contra el covid-19”.



Al respecto, el subsecretario distrital de Cultura Ciudadana de Bogotá, Henry Murrain, señaló que el último sondeo (19 y 20 de enero) realizado en la ciudad encontró que el 26 por ciento de los ciudadanos dijeron estar poco dispuestos a vacunarse y un 17 por ciento, nada dispuesto a vacunarse.



Murrain hizo énfasis en que las personas que se muestran menos interesadas en la vacunación son “quienes tienen problemas de información, por temores o creencias infundadas”, y que el grupo poblacional que muestra más dudas es el de mujeres mayores con bajo nivel educativo.



(Le recomendamos: 10 mentiras que no hay que creer sobre las vacunas para covid-19)



Por eso, dijo que la Alcaldía está preparando estrategias especiales de cultura ciudadana para promover la vacunación, que se sumarían a la campaña ‘Detalles que salvan’, hoy enfocada en tres acciones de autoprotección: usar el tapabocas, ventilar los espacios y evitar las visitas y reuniones.



Una señal de esperanza frente al interés en la vacunación se observó ayer, cuando con la etiqueta #YoMeVacuno, miles de colombianos anunciaron en sus cuentas de Twitter que están dispuestos a ser vacunados contra el covid-19. El numeral que llegó al segundo lugar en esa red social en el país se volvió tendencia solo dos semanas después de que también lo fue la etiqueta #YoNoMeVacuno.



UNIDAD DE SALUD