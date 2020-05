El tal pico sí existe / columna de opinión

Con frecuencia oímos en los medios y en las redes sociales que en Colombia estamos esperando el pico de la covid-19. A pesar de estar en cuarentena se han superado los 7.000 casos y los expertos se preguntan si continuarán en aumento o cuándo empezarán a descender.

Para ser honestos, no hay una respuesta a esa pregunta porque no existen datos suficientes y ahora que empieza la búsqueda activa de positivos es claro que estos serán cada vez más, lo que exige centrarse en la única certeza disponible: es una pandemia y se deben reforzar las acciones para prevenir el mayor número de contagios en corto tiempo y evitar los desastres sanitarios y sociales consecuentes.



Sin embargo, hay que decir que si bien esto se logra con una cuarentena rigurosa y la aplicación estricta de las medidas sanitarias, es necesario reconocer que dicho confinamiento obligado no se puede mantener de manera indefinida, por lo que hay que flexibilizarlo sectorialmente sin perder los logros obtenidos en muchos aspectos no solo en lo sanitario, sino también en cambios de hábitos que deberán sostenerse en el tiempo, mientras no se desarrollen tratamientos efectivos o una vacuna específica.



En este contexto, los hospitales han ajustado sus procesos a esta nueva realidad y hoy, más que nunca, requieren respaldos que sobrepasen lo coyuntural y les dejen cimientos sólidos que perduren en el tiempo. Saber de su estado y funcionamiento exige la definición de indicadores de seguimiento continuo (ocupación de áreas críticas, disponibilidad de recursos humanos, insumos, etc) que permiten tomar decisiones informadas sobre las mismas entidades o -como ocurre ahora- para flexibilizar o reforzar la cuarentena a partir de la indispensable capacidad hospitalaria.



Hay que dar pasos en esa dirección. Como por ejemplo, que al tenor de la emergencia sanitaria, la Gerencia Nacional de Covid centralice y se apropie de los procesos de compra de elementos fundamentales para atender la pandemia que hoy enfrentan escasez y especulación en los mercados internacionales. Ellos son respiradores, elementos de protección personal y pruebas de todos los tipos para garantizar oportunidad y la calidad en la atención de los afectados y seguridad en los trabajadores del sector.



De igual forma, valdría la pena considerar retomar la figura del antiguo Fondo Nacional Hospitalario (FNH) con el fin de darle solidez a estos procesos que, de mantenerse, consolidarían la reclamada legitimidad del sector prestador para que adquiera y mantenga las condiciones que le permitan responder de manera rápida ante exigencias similares en el futuro.



La consolidación de la “canasta Covid” se torna igualmente urgente para unificar remuneraciones justas para el talento humano, precios de insumos, costos de atención y darle viabilidad a que dicha canasta sea asumida por el sistema con rigurosos procesos de control de tal forma que la Adres pague directamente a los hospitales los servicios prestados a pacientes afectados por el nuevo coronavirus.



El objetivo es alejar los riesgos financieros de clínicas y hospitales, para lo cual también se hace necesario que los giros directos y los pagos atrasados de las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) se hagan realidad. Aquí se hace indispensable el concurso solidario y responsable de los directivos de dichas entidades y de la misma Superintendencia Nacional de Salud.



En el mismo sentido, es mandatorio que en la actual coyuntura el Gobierno Nacional reconozca las adaptaciones y disponibilidad que le ha permitido al sector hospitalario estar listo para atender la pandemia en términos de calidad y oportunidad, bajo la premisa de que estas tareas le han exigido grandes gastos a unas entidades que por las condiciones conocidas carecen de reservas para asumirlos sin dificultades. Para esto se sugiere que se cubran con recursos de los Fondos de Emergencias y Desastres.



Los hospitales hacen esfuerzos para ser sitios seguros, independientemente de la pandemia y en ese sentido tienen que ir adelante con la mira puesta en responder a la demanda de la gente y proyectar tranquilidad dado el actual momento.



De ahí que no estamos esperando que llegue el pico de la pandemia, porque trabajamos día a día como si ya estuviera presente, tanto que los resultados hoy son palpables. Pero requerimos atención por parte del Estado y más que decretos es urgente que se garantice un principio mínimo: que se nos pague por la preparación y los servicios que prestamos.



No estamos esperando los peores momentos; porque procuramos hacer mejor cada momento para nuestros pacientes y por extensión para la sociedad entera. Trabajamos como si estuviéramos en el punto máximo del pico.

*Director del Hospital Universitario San Ignacio, en Bogotá.