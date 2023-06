Las relaciones sentimentales cada día cambian y se adaptan a los tiempos modernos. Muchas veces, por falta de disponibilidad, las buenas encamadas se pueden dar una vez al mes o cada seis meses, por la distancia y el trabajo, que hoy aplazan el encuentro con la pareja. Así es difícil mantener la llama de la pasión encendida.



La buena noticia es que ahora podemos mantener la iniciativa de una buena jornada a flor de piel, porque los avances en internet son ilimitados. Solo mantenga prendido el celular y, mediante una aplicación, la pareja puede jugar, divertirse y gozar del placer, gracias a este sistema que ya está avivando las pasiones en el mundo.



Por fortuna, ya tenemos una solución a la mano. Ahora ya están en el mercado juguetes eróticos que permiten el disfrute de la pareja activándolos en el celular vía Bluetooth. Un avance increíble que acorta esa lejanía que apaga la pasión.



Y es que hoy se consiguen aparatos para todos los gustos. Uno de ellos es un aparato para adecuar la planta baja, hoy el más vendido y solicitado en el mercado, porque además de fortalecer el área, la pareja lo utiliza mediante una aplicación y a voluntad puede enviar los estímulos desde donde se encuentre, eliminando las distancias y con imaginación, buscar el disfrute, mientras se da la presencialidad.



También está el masajeador inteligente, un vibrador que también se activa en la aplicación y comienza la función. Estos aparatos están hechos en silicona y son muy seguros de usar.



Los inventores han elaborado elementos que están diseñados para realizar juegos eróticos, tienen 122 velocidades diferentes y se pueden ajustar al gusto del consumidor.



Son avances que no podemos dejar pasar desapercibidos y si no tenemos la fortuna de tener cerca al amor de la vida, lo mejor es utilizarlos. Así que a disfrutar de una noche mágica e intensa de manera virtual, con estas ayudas que hoy reemplazan el catre. Eso sí, no olvide cargar las baterías, porque las ganas se apagan de inmediato cuando se descargan. Hasta luego.



ESTHER BALAC

Para EL TIEMPO

