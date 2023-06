Eso de que las mujeres pierden el interés en el sexo ya cuando pasan los 40 es solamente un mito. Así lo demuestra la investigación dirigida por Holly Thomas, profesora de la Universidad de Pittsburg en Pensilvania (USA), quien con su equipo de investigadores les hizo seguimiento a 3.200 mujeres durante 15 años.



El estudio arrojó que para la cuarta parte de las mujeres entrevistadas el sexo resulta ser muy importante en sus vidas, e igualmente se demostró que un gran porcentaje aún lo valoran, incluso en la medida en que envejecen, dijo la doctora Holly Thomas.



Señaló, además, que si las mujeres pueden hablar con su pareja y asegurarse de que están teniendo relaciones sexuales satisfactorias y placenteras, entonces es muy importante para ellas en la medida en que envejecen. Estudios como este son muy importantes para que los médicos no incluyan la baja en el deseo sexual como una parte normal del envejecimiento.



Lo cierto es que estudios anteriores revelaron que la mujer tiende a perder el interés en el sexo en la medida en que envejece. Pero los profesionales de la salud hoy señalan que esta actitud no concuerda con la realidad que ven. “No es el tipo de comentario que escucho entre mis pacientes”, dijo Thomas.



“No se verá igual a los 40 que a los 20, a los 60 que a los 40, tampoco a los 80 que a los 60”, dijo. “Puede haber algunas modificaciones que tenemos que hacer, pero las personas en general que están sanas y en buenas relaciones siguen siendo sexuales”.



También señalaron los investigadores que las mujeres del estudio tenían más educación, estaban menos deprimidas y habían experimentado una mejor satisfacción sexual, antes de entrar a la mediana edad.



“Es posible que también tengan influencia los factores socioeconómicos, porque las mujeres más educadas pueden tener mayores ingresos, sentirse más estables en su vida y con menos estrés, porque no se preocupan por otras cosas”, señaló la especialista. Para ella, hay formas de mantener la sexualidad, inclusive si la persona tiene una discapacidad.



El estudio también encontró que las mujeres con síntomas de depresión tenían menos probabilidades de calificar el sexo como una prioridad en su vida. Es cuando se reduce la libido, como consecuencia de los antidepresivos.



Los médicos del estudio señalaron que a un 15 por ciento de las mujeres que tienen un menor interés en el sexo les molesta que esto ocurra y les gustaría buscar una solución. “Hoy existe un arsenal de medicamentos y terapias al alcance de la mujer, pero lo primero es contar con un médico tratante”, dijo Thomas.



Si ya los años pesan, una buena encamada no tiene edad, horario ni calendario. Es parte de la vida normal de una pareja y no un mito como se pensaba hasta ahora. A la planta baja no hay que privarla de una buena jornada en el catre a cualquier edad. Así que manos a la obra.



Hasta luego.



ESTHER BALAC

Para EL TIEMPO