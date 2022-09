Ha estado circulando en el insondable mundo del internet el concepto de ‘sex detox’, que, aunque parece un término innovador, está estrechamente relacionado con la abstinencia sexual.



El psicoterapeuta norteamericano Ian Kerner explica que “cuando se trata de sexo y relaciones, a veces entramos en un círculo vicioso y la única manera de salir de él es empezar de nuevo. Aparcar la sexualidad durante 30 días es una buena manera para ‘resetear’ nuestro lado erótico”.



Lo cierto es que a lo largo de la historia de la humanidad se ha discutido sobre las ventajas y descontentos de este tipo de prácticas para la salud y a pesar de que una serie de corrientes del pensamiento, filosofías y estilos de vida promueven la abstinencia sexual como un asunto de aparente “desintoxicación”, todavía no es claro el efecto que tienen este tipo de acciones en el organismo de los seres humanos.



Lo que sí se sabe es que una persona puede sobrevivir sin encamadas toda su vida, pero como suele ocurrir con el deporte o la alimentación saludable, su calidad de vida será mucho menor.



Algunos estudios al respecto indican que el tiempo mínimo que puede pasar un hombre joven sin que la abstinencia empiece a pasar factura es de tres meses. Posterior a este tiempo, podría experimentar desajustes de ánimo y autoestima que deriven en otro tipo de afecciones más serias con el tiempo.



No es diferente en el caso de nosotras. Un estudio sobre la correlación entre la falta de deseo y el estrés en el género femenino publicado en The Journal of Sexual Medicine concluyó que de las 10.429 mujeres con baja libido encuestadas, un 27,5 por ciento sufría angustia sexual. Asimismo, la insatisfacción con la vida sexual es más frecuente en mujeres con poco deseo y ansiedad (65 por ciento) frente a quienes no sufren estas afecciones (20 por ciento).



Al tenor de los resultados, la investigación propone que la falta de actividad sexual puede conllevar un aumento de estrés, ansiedad e incluso depresión. Los efectos en el estado de ánimo se deben, principalmente, a la liberación de hormonas que se producen durante el clímax: las endorfinas, hormona de la felicidad, serotonina, oxitocina y dopamina, que causan sensación de placer y relajación.



Un dato interesante del informe es que asegura que una regular actividad de la planta baja contribuye a la adecuada salud vaginal y esto, a su vez, fortalece el sistema inmunológico. Por el momento parecen más las desventajas del ‘sex detox’, pero no nos apresuremos; sigo leyendo al respecto. Hasta luego.



ESTHER BALAC

Especial para EL TIEMPO

