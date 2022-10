Bien dicen que el placer más seguro es el menos placentero, y en los asuntos del catre no existe un refrán más diciente. Algunos piensan que el deseo es mucho más poderoso cuando está envuelto en situaciones cargadas de adrenalina. Sin embargo, una inyección poderosa de dopamina durante el cenit de un momento acalorado no siempre tiene un resultado satisfactorio.



Según un reciente estudio realizado por el sitio web Meetville, cada año, uno de cada tres adultos se lesiona durante el acto sexual y, como si fuese poco, la investigación asegura que muchos de ellos tienen que terminar de pasar su noche de pasión en una sala de urgencias.



Lo cierto es que no es extraño sufrir ciertos contratiempos mientras se da rienda suelta a la acción de la planta baja. De acuerdo con el documento, algunos de los daños más comunes que han llegado a las consultas médicas por este motivo son: contracturas y daños musculares, hematomas, objetos introducidos no identificados y dispaurenia (genitales doloridos). Este último afecta mucho más a la población femenina con aproximadamente un 4 por ciento.



En este punto cabe destacar que la dolencia más común son los hematomas. La información registró que el 40 por ciento de la gente no se da cuenta de que se ha hecho una lesión hasta el día siguiente, cuando aparece un “moretón” en la piel que luce a todo color. Las causas pueden ser muchas y todas -o la mayoría- suelen estar presididas por momentos álgidos de adrenalina.



Algunas de ellas son las caídas de la cama, ligeros golpes contra las paredes, cabeceros y otras trampas circundantes. Llama la atención que la excitación del momento no da paso a la conciencia plena de lo que acontece en el acto. Algunas horas después del suceso -dependiendo de las lesiones- se podrá empezar a sentir intensas molestias.



En fin, situaciones que se podría decir “se nos escapan de las manos”, sin embargo vale la pena privilegiar la mesura y el cuidado aún cuando tantas ganas molestan. En caso de que no se pueda, procure ponerse hielo y reposar un vez termine el espectáculo de acrobacia. Hasta Luego.



ESTHER BALAC

Para EL TIEMPO

