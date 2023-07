Las faenas sin límites en la cama pueden ser producto de un trastorno conocido como hipersexualidad, donde las fantasías y conductas se convierten en una compulsión.



Disfrutar de una buena encamada suele ser algo positivo y deseable para la salud y por eso los expertos han dicho que se reducen a la mitad las posibilidades de morir de una enfermedad del corazón.



Sin embargo, cuando se practican en exceso estas jornadas, pueden ser tóxicas y afectan el comportamiento psíquico de la persona.



Las personas con hipersexualidad se caracterizan por una frecuencia e intensidad de fantasías y conductas, un deseo sexual y conductas de riesgo, relacionadas con elementos impulsivos o compulsivos que afectan psicológicamente la salud mental de la persona, aunque esta afección no está incluida en el Manuel Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, porque la Asociación Estadounidense de Psiquiatría considera que la evidencia no es suficiente.



Lo cierto es que una conducta sexual compulsiva puede originar problemas económicos, por varios motivos como un gasto considerable de productos y servicios sexuales, que pueden ser una señal de que la persona padece de esta enfermedad. Pero además es una afección que genera angustia que afecta de manera negativa la salud, el trabajo y las relaciones con los demás.



Por otro lado, existe una pérdida de control sobre los impulsos individuales y los afectados comienzan a consumir pornografía en exceso, tanto que tienen relaciones en el lugar de trabajo, incluso no les interesa que estén en jornada laboral, aunque esta es una compulsión que también incomoda a las personas que están alrededor.



Lo más grave es que son personas que tienen relaciones con varias parejas, lo que incrementa el riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual, porque hay una pérdida del control en su comportamiento.



Lo importante es que ante cualquier circunstancia que genere un desequilibrio en la salud sexual, es preciso buscar ayuda médica profesional, para que sus encuentros no se tornen amargos en el catre y la planta baja sufra un peligroso desgaste. Hasta luego.



ESTHER BALAC

Para EL TIEMPO

