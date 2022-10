Dicen que no es el estrés lo que mata sino la reacción de cada persona ante el mismo. No existe una forma única de combatir estos episodios de tensión física y emocional, pero es innegable que la acción de la planta baja es, constantemente, un escenario en el que confluyen imaginarios de relajación y un espacio de alivio “seguro” ante episodios de estrés.



Sin embargo, un reciente estudio realizado por el Centro Nascia, especializado en el tratamiento del estrés y la ansiedad, reveló que el 70 por ciento de las relaciones sexuales bajo los efectos del estrés “son poco o nada satisfactorias”. Conclusiones que sorprenden, pero que no son descabelladas en lo absoluto.



Se sabe que desde el punto de vista fisiológico, estos episodios de agobio producen un descenso en los niveles de andrógenos y estrógenos, lo que ocasiona la exponencial manifestación de algunos síntomas que resultan incómodos, incluso si se recurre a los asuntos del catre.



Según la investigación, a nivel físico, los dolores de cabeza (40 por ciento de los consultados), el cansancio generalizado (80 por ciento) y la tensión muscular (50 por ciento) influyen en el descenso de la libido.



Por otro lado, el informe destaca que la falta de concentración y la poca atención en el transcurso de la relación hace que la experiencia sea muy poco satisfactoria. También el cambio en el carácter, el humor, la irritabilidad y la tensión juegan en contra del placer y el alcance del cenit sexual.



Si bien el estudio es una pieza interesante, existen otras investigaciones que aseguran todo lo contrario. Se ha mencionado varias veces en este espacio que, por ejemplo, la masturbación es un factor de protección ante el estrés ya que actúa como un ansiolítico natural. Habrá, además, quienes logren destapar la caja de tensiones y dejar de lado todas sus posibles manifestaciones para darle paso al placer de una encamada.



No vamos a negar lo innegable: son muchos los beneficios de mantener una constante y sana acción de la planta baja, entre los que destacan ese flujo de sustancias químicas que siempre traerán beneficios anímicos y emocionales para el organismo. Hasta luego.



ESTHER BALAC

Para EL TIEMPO

