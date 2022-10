Son muy pocas las rupturas amorosas precedidas por un sentimiento total de desprendimiento. De hecho, fracturar el vínculo emocional que se ha construido con una o varias personas a lo largo de un tiempo resulta ser –la mayorías de las veces– doloroso.



Quizás esta es la razón por la que para evitar el padecimiento sentimental que provoca el desapego, muchas personas terminan sumergidas de lleno en el insoportable escenario de mantener relaciones sexuales con sus exparejas.



Aunque la mayoría de expertos en salud mental abogan por un desprendimiento total del lazo afectivo que se tiene con quienes ya no hacen parte de nuestras vidas (de ninguna forma posible), un estudio publicado en Archives of Sexual Behavior asegura que recurrir a los asuntos del catre con un ex, podría tener sus beneficios a la hora de superar la ruptura.



Luego de analizar las anotaciones que los participantes tomaron en un diario, durante el primer mes de ruptura, y hacer un seguimiento los dos meses siguientes, los expertos concluyeron que quienes querían recurrir con ahínco a la acción de la planta baja con sus exparejas lo lograban. Y en contra de lo que se podría pensar, no tenían sentimientos de angustia o remordimiento. Es decir, estas personas no parecían llevar peor la ruptura por esa noche de pasión, que además solían valorar positivamente dentro del proceso de desprendimiento emocional que es necesario para recuperar la estabilidad individual.



Al respecto, llama la atención que el estudio no puntualiza si este accionar es único o repetitivo. Lo que se ha logrado determinar al respecto es que quienes terminan manteniendo relaciones sexuales con sus exparejas reiterativamente no logran salir de ese “consuelo adictivo” que impide atravesar el duelo por la pérdida de una forma sana y consciente.



Expertos en el tema aseguran que cada caso es particular y son muchos los factores que deben ser tenidos en cuenta a la hora de sacar conclusiones. Sin embargo, uno de los matices que se debería tener en cuenta es que no siempre los integrantes están en el mismo punto de la vida ni viven la ruptura de la misma manera. Por consiguiente, mantener un vínculo sexual con alguien después de haber terminado una relación puede crear confusión en alguno de los miembros, si no se deja claro que no supone una posible reconciliación.



Bien dicen que la esperanza es lo último que se pierde, pero es importante resaltar que cuando una relación acaba suelen existir razones de fondo para que la ruptura haya sucedido. Valdría la pena contemplar que este escenario pone sobre la mesa la posibilidad de explorar otras formas de afecto, otros imaginarios, otras personas y, en consecuencia, gustos inexplorados en el ámbito sexual. Hasta luego.



ESTHER BALAC

Para EL TIEMPO

