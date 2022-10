Entre esa amplia amalgama de conocimientos insondables que convergen en el concepto de reproducción humana, el de la escogencia femenina siempre ha sido el más amplio y nunca deja de ser curioso e interesante.



Un estudio realizado por la Escuela de Medicina de la Universidad de Standford ha confirmado aquel dicho de sabiduría popular que sugiere que las mujeres prefieren hombres graciosos, es decir, con buen sentido del humor.



La investigación muestra que el cerebro femenino presenta mayor actividad en las regiones relacionadas con la recompensa en respuesta a la agudeza de hacerlas reír.



Los científicos determinaron que las mujeres han evolucionado para apreciar el humor, mientras que los hombres, para producirlo. En este sentido, –como componente evolutivo– ellas tienden a asociar la habilidad de un hombre para hacerlas reír como una forma de juzgar su calidad genética a la hora de convertirse en su compañero sentimental o padre potencial de sus hijos.



El estudio, publicado en la revista Social Neuroscience, asegura que las diferencias a la hora de apreciar el humor existen entre hombres y mujeres desde temprana edad. Sin embargo, cabe recordar, como siempre, que las pautas no determinan el accionar general de un grupo u otro de seres humanos.



Si bien existe una gran variedad de estudios sobre la reproducción humana, se deben tener en cuenta factores determinantes del momento que podrían derivar en otros resultados completamente diferentes. Así, por ejemplo, el ambiente, la cultura, la época, la construcción de arquetipos en torno a los roles de género, la clasificación del humor y la preferencia particular o individual del tipo de ironía, además de otros elementos que trascienden la biología, deben contemplarse a la hora de escudriñar este tipo de investigaciones tan curiosas.



Lo que sí es cierto es que la mayoría de las personas disfrutan del buen sentido del humor y de la agudeza mental de los demás, sin distingos de ningún tipo. Hasta luego.



ESTHER BALAC

Para EL TIEMPO

