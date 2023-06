Los entrenadores en el mundo siguen recomendando a sus jugadores la abstinencia sexual antes de una competencia. Los especialistas han dicho en varias oportunidades que una buena jornada en el catre es beneficiosa para la salud.



Sin embargo, Jesús Rodríguez, director del Instituto Sexológico Murciano, señala que “practicar sexo con la pareja equivale a subir dos pisos de escaleras, lo que no sería suficiente para tener un impacto negativo en el rendimiento deportivo”.



Pero la mayoría de los estudios parecen excluir un impacto directo de la actividad sexual en el rendimiento aeróbico y de fuerza, especialmente cuando el tiempo que pasa desde el acto sexual hasta la hora de la competencia, es superior a las dos horas.



La tesis doctoral del fisioterapeuta Jorge Hernández Navarro, de la Universidad de Valladolid, analiza que la actividad sexual no tiene efecto negativo en el rendimiento deportivo. Al respecto, concluye que esta actividad impacta positivamente la salud, el bienestar y la longevidad.



Según François Peinado, profesor de Urología de la Universidad Europea de Madrid, el sexo puede tener influencia en el deporte de manera positiva, ya que su práctica supone una liberación de endorfinas y una relajación general del cuerpo, ofrece calma y aumenta el estado de ánimo.



Y es que además –analiza el urólogo– “la relajación y la sensación de calma pueden ser positivas para enfrentar nuevos retos y potenciar la concentración en la actividad deportiva”.



Hasta ahora, los expertos no recomiendan la abstinencia sexual como norma general, aunque todo depende de la actividad deportiva, del nivel de exigencia o de la preparación física de la persona.



Claro está que los expertos hablan de relaciones sexuales con una pareja estable, en donde no se afecten las horas de sueño y las encamadas no estén asociadas al alcohol o al tabaco, porque entonces no benefician al deportista.



Lo cierto es que los efectos son positivos; sin embargo, cada quien condiciona sus patrones y sus frecuencias de una función tan natural como lo es el sexo. Y así como nadie enfrenta una competencia inmediatamente después de comer, lo mismo ocurre con las faenas sobre el catre, aunque lo que debe quedar claro es que el deporte y el aquello no son incompatibles.



ESTHER BALAC

Para EL TIEMPO