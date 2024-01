Creencias de cama / Sexo con Esther

Son varios los mitos que surgen alrededor de la planta baja y es por esta razón que los expertos, a través de los años, han venido analizando el tema. “La sexualidad es una parte importante de la salud, pero se ha rodeado de falsas creencias que hacen que sea más complicado llevar una vida sexual sana”, señala la psicóloga clínica y sexóloga española Miren Larrazábal, presidenta de la Sociedad Internacional de Especialistas en Sexología. “Lo cierto es que la información que se da por sentada, no tiene bases científicas y se transmite de generación en generación en forma de “creencias” que acaban interfiriendo en la intimidad”, dijo.



Uno de los mitos más comunes es pensar que todos los demás -sobre todo cuando se tiene una relación que perdura en el tiempo-, tienen más sexo que nosotros. Larrazábal indica que es un asunto que se trata en sus consultas, a pesar de que no exista una “frecuencia sexual normativa”. “Es un gran error mirar a los demás, porque lo más importante es encontrar el ritmo que es correcto para nosotros, que puede variar según muchos factores y porque es imposible saber con certeza cuál es el grado de intimidad de los demás”, explica la sexóloga.



Estela Buendía, fundadora del Centro Sexológico Borobil de Bilbao, en España, reconoce que “desafortunadamente, vivimos en un contexto en que prima la cantidad sobre la calidad. Sentimos la exigencia de tener que disfrutar al máximo de nuestras posibilidades, y si esto no pasa nos frustramos”. La sexóloga pone el ejemplo de las parejas más jóvenes, que frecuentemente tienen la sensación de no tener suficientes relaciones sexuales para la edad que tienen. “No es algo que se puede o que se tenga que cuantificar. Lo adecuado es lo que a cada individuo le hace sentir bien”, señala.

También hay que rechazar el mito según el cual el sexo tiene que surgir de forma espontánea y no se puede programar. “El sexo nunca es espontáneo. Ni cuando pensamos que lo es”, señala Larrazabal “No surge si no hay al menos una persona que motiva a la otra y que promueva la relación”, dijo.



Crear un espacio en las propias agendas resulta útil también para mejorar la calidad de las relaciones, ya que en lugar de tener sexo cuando se está muy cansado o de prisa, el hecho de haber reservado un momento de la jornada permite que el encuentro en el catre, se viva al máximo de sus posibilidades. “Lo que es antierótico es tener una actitud negativa hacia programar o abrir espacio a nuestro erotismo”, insiste Larrazábal. Aun así, no se tiene que confundir con obligatoriedad. “Llegado el momento, tenemos que sentirnos libres de decir que ya no nos apetece”, añade.



Por otro lado, los encuentros sexuales van mucho más allá de lo que es la penetración como tal. “Es más sano pensar en la actividad sexual como en un menú donde hay muchos platos y la penetración es uno más”, señaló la psicóloga Buendía.

Larrazábal destaca: “Cuando llamamos preámbulo al juego erótico que es la suma de las caricias, los tocamientos y la estimulación de los genitales, le estamos quitando importancia. Es como si todos estos contactos fueran la antesala de algo, cuando en realidad el juego erótico es sexualidad pura y dura, igual que la penetración”.



Y eso de que los hombres tienen más ganas es el mito más antiguo y difícil de erradicar de todos, porque los hombres no tienen más deseo que las mujeres. Lo que han obtenido ellos más permiso para expresar su sexualidad, mientras las mujeres tienen una sexualidad más reprimida”, contesta la sexóloga española, Sonia García.



Tampoco la lubricación es sinónimo de excitación, como piensan las parejas. Para los expertos “Una mujer en un momento determinado puede tener mucha lubricación y, sin embargo, no tener ninguna excitación sexual. Y al contrario, estar muy excitada y no tener lubricación”, remata Larrazábal.



Así que lo mejor es acabar con todos estos mitos que lo que consiguen es que la relación no fluya como debe ser. Siga sus propios sentimientos y no se deje llevar por las falsas creencias, porque por ahora lo mejor es disfrutar del catre sin prevenciones ni obstáculos. Hasta luego.



ESTHER BALAC

Para EL TIEMPO

