Una buena en la cama deja muchísimas satisfacciones, pero también puede ser traumática si no se toman las precauciones del caso, porque se puede romper la magia del momento, si ocurre una lesión inesperada.



Y es que un estudio reciente realizado por Arcware, entre 1000 adultos sexualmente activos, revela que el 42 por ciento de las personas, han sufrido alguna lesión, mientras estaban disfrutando de una buena encamada.



(Lea también: Catre sin cita)

El estudio reveló además, que las mujeres tienen mayores posibilidades de sufrir accidentes (47%) que los hombres (33%). Y es que del sinnúmero de posiciones que las parejas han intentado realizar, hay algunas en las que hay que tener cuidado. El estudio señala que “aunque muchas personas disfrutan de un encuentro apasionado, es importante reconocer que las actividades sexuales al final pueden dejar relatos dolorosos, cuando la persona afectada es trasladada en ambulancia al hospital”.



La encuesta reveló además, que los accidentes más frecuentes se presentan en personas entre 25 y 35 años ( 66%) y entre los que sufrieron una lesión en el dormitorio (42%), lo más frecuente fueron los golpes y moretones, con un (33%) de personas que admitieron haber sufrido magulladuras en estas jornadas apasionadas. Pero además le siguen las quemaduras en la alfombra ( 31%), las infecciones del tracto urinario (29%), los tirones musculares(25%), los desgarros vaginales (18%), lesiones de la espalda (13%) y reacciones alérgicas (9%).



(Es de su interés: ¿Cuántas veces puede tener sexo una persona en un día sin afectar su salud?)

Facebook Twitter Linkedin

Las lesiones en el dormitorio más frecuentes son los golpes y moratones. Foto: iStock

(Lea además: Sexo robótico)



Destaca además el informe, que las lesiones ocurridas durante el sexo no se limitan a la planta baja, porque casi la mitad (48%) de los hombres, confesaron haber tenido relaciones con la práctica del sexo oral, mientras la cifra era inferior en mujeres (17%). Pero la conocida postura del 69, no se quedó atrás, porque fue la culpable del 10% de fracturas.



En cuanto a espacios, los resultados también fueron importantes. Un 56% de sucesos ocurrió en el dormitorio (56%), en la ducha ocurrió el 23% de los accidentes y un 20% en habitaciones de hotel. Pero también los incidentes en el carro no se quedaron atrás, porque el 17% de los encuestados declararon haber tenido una lesión sobre ruedas.



La psicóloga y especialista en terapia sexual y de pareja Ana Lombardía Molero, de la Universidad Autónoma de Madrid, señala que la higiene es clave, cuando se trata de utilizar juguetes sexuales, para evitar que las infecciones de propaguen. Dijo además, que hay que identificar bien los límites en cuanto a tipo de posturas, accesorios y muebles que contribuyen al goce de la planta baja.



Eso si hay que disfrutar al máximo de una buena encamada sin correr este tipo de riesgos, porque un acaloramiento sin límites puede terminar en un lanzamiento por el balcón y sería muy triste terminar una jornada en la sala de urgencias de un hospital.



Hasta luego.



ESTHER BALAC

Para EL TIEMPO