Esos mensajes sensuales que a diario se envían por las redes sociales que dan a entender que una característica del sexo apasionado es la espontaneidad, de repente podrían no acercarse a la realidad que hoy viven las parejas.



Así lo demuestra un estudio de la Universidad de York publicado en The Journal of Sex Research, en el que participaron 303 personas y 102 parejas de Estados Unidos y Canadá, el cual revela que el sexo es más satisfactorio cuando ocurre de forma espontánea, que cuando se planifica con anticipación.



“Pero esa espontaneidad tiene sus inconvenientes, porque el deseo sexual a menudo disminuye con el tiempo y la planificación puede ser necesaria para que el encuentro se lleve a cabo, porque ayuda a las personas a prepararse en su ropa y privacidad y esto podría mejorar el sexo”, señala la psicóloga Katarina Kovacevic de la Universidad de New York.



Los investigadores les solicitaron a los participantes que calificaran si estaban de acuerdo en afirmaciones como “el sexo con mi pareja es más satisfactorio cuando sucede de forma espontánea” y “prefiero saber de antemano cuando voy a tener sexo”. También les preguntaron si su experiencia sexual más reciente había sido planeada o no, y finalmente, si estaban satisfechos sexualmente en su relación en general o si lo habían estado durante su experiencia sexual más reciente. Igualmente se registraron sus experiencias diarias en un período de tres semanas.



En el primer estudio, aunque las personas que estaban más fuertemente alineadas con el ideal de espontaneidad, dijeron sentirse más satisfechas sexualmente, cuando se consideró que su experiencia más reciente había ocurrido espontáneamente y no encontraron que esta fuera más satisfactoria que el sexo planificado.



Percibir una experiencia sexual reciente como planeada, se relacionó con una menor satisfacción sexual en general, pero este no fue el caso para quienes creían más firmemente que este encuentro era satisfactorio y una de cada cinco participantes mencionó que su último encuentro sexual fue planeado.



Al mismo tiempo se realizó un segundo estudio, en el que se hizo seguimiento a la experiencia sexual de parejas por 21 días y la satisfacción sexual no difirió en función de si el sexo se percibía como espontáneo o planificado, incluso muchos creían en el ideal del sexo espontáneo.



También se quiso averiguar de qué manera las personas sentían que la espontaneidad y la planificación contribuían a su disfrute sexual. Aquí curiosamente, la gente dijo que la espontaneidad se sumó a su excitación sexual, pasión, significado y deseo. Pero muchas personas también mencionaron que la planificación podría crear anticipación y deseo sexual...



Lo cierto es que planificar el sexo no significa que sea algo que tiene que agendarse, como una cita de trabajo. Puede tratarse simplemente de comunicarse con la pareja, para entender cuándo es más probable que sienta deseos, que puede ser después de compartir un momento de intimidad emocional o durante períodos menos estresantes en el trabajo.



La buena noticia es que los investigadores concluyeron que el sexo planeado es tan satisfactorio como un encuentro improvisado. Así que no se preocupe porque ambas opciones son aceptadas. Lo importante es disfrutar de una buena encamada a la hora más indicada, para que la pareja pueda compartir el catre sin interrupciones ni obstáculos, en una apasionada jornada.



ESTHER BALAC

Para EL TIEMPO