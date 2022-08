Hay quienes dicen que el humor es la celebración de la ambivalencia, rechazo de la norma unívoca y de la rigidez de los patrones. Para sorpresa de muchos –o quizás no tantos–, el corte con la linealidad de acontecimientos que se secundan los actos del catre, y que permiten a varias personas tomar con gracia casi cualquier circunstancia durante la acción de la planta baja, ha resultado ser bastante beneficioso para la salud sexual en general.



Al respecto, en un estudio publicado recientemente en la revista Journal of Research in Personality, los científicos explican que uno de los factores que influye en la satisfacción sexual de las parejas es que sean capaces de reírse juntos, incluso reírse de sí mismos y del otro durante el acto sexual.



Los investigadores observaron en una muestra de 154 parejas heterosexuales que las risas con los demás en estos escenarios tiene efectos positivos, sobre todo en las mujeres. Ellas decían sentirse no solo más satisfechas con la relación, sino también más atraídas sexualmente por sus parejas, aunque ellos también afirmaron estar más satisfechos con su vida sexual.



Si bien se trata de un dato curioso, es preciso mencionar que no es mera casualidad que uno de los pilares de la felicidad sea el sentido del humor y la risa, puesto que permiten tomar una distancia emocional momentánea de ciertas situaciones que pueden ser desagradables y, por tanto, contribuyen a la empatía por el otro. Esto sin mencionar, que ayudan a no tomar tan en serio situaciones como aquellas que hacen que una relación sexual no culmine o no salga como se piensa en un principio.

Llama la atención que las personas parecen haberse acostumbrado, quizá por lo que se ve en las películas o la televisión, a que la pasión lleva a dos personas a tener una relación sexual que fluye de forma sincrónica, casi como si fuera una coreografía. Sin embargo, no existe nada más distante de la realidad. Todos habrán experimentado durante el acto, alguno que otro codazo, choques de dientes, algún ruido muy poco erótico producto del sudor o del aire, entre otros.



En este sentido, cabe destacar del estudio que algunos momentos que pueden ser desastrosos durante el acto, si se viven con humor, no tienen por qué restar a un encuentro erótico. De hecho, pueden hacer sentir mucho más conectadas a las personas que participan y muchos podrán sentirse más cómodos con el otro en un momento que podría suponer vulnerabilidad. Como hemos dicho siempre en este espacio, el objetivo primordial del acto sexual es la satisfacción. Hasta luego.



ESTHER BALAC

Para EL TIEMPO

