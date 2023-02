Aunque la búsqueda de una píldora, una píldora masculina, ha sido una tarea con desenlaces agridulces, vale la pena retomar en este recuento una investigación dada a conocer esta semana, en la que por primera vez se describe un potencial anticonceptivo para hombres, alejado de las hormonas que siempre marcaron la ruta de las investigaciones en este campo.



Se trata de una sustancia que por unas horas aturde los espermatozoides, impidiéndoles nadar entre los fluidos en busca del óvulo femenino.



Así lo reflejan los resultados de un experimento publicado en Nature Communications, realizado por algunas escuelas e institutos norteamericanos, que da cuenta de que inhibir la adenil siclasa – una proteína estimulante de los espermatozoides– podría dar en el blanco para impedir la carrera de millones de ávidas células masculinas, en el departamento inferior femenino. Unos hallazgos logrados después de 2 años de esfuerzo investigativo continuo.



El entusiasmo surge porque la eficacia anticonceptiva ha sido total durante las primeras dos horas y del 90 por ciento en la tercera hora en ratones, con un efecto que desaparece a las 24 horas, cuando casi todos los espermatozoides recuperan su capacidad de movimiento, sin dejar de lado que no hay efectos secundarios llamativos, al menos en los ensayos.



Por supuesto que esto hay que tomarlo con precaución, mientras los magos de la ciencia avanzan en sus laboratorios; sin embargo, es importante decir que por todo, esta propuesta es significativamente superior a las ya presentadas, si se tiene en cuenta, por ejemplo, que los anticonceptivos masculinos hormonales y no hormonales en desarrollo tardan semanas en revertir sus efectos, además de sus potenciales riesgos.



Pero hay más, porque esta sería una píldora que solo se tomaría con la frecuencia necesaria, lo que permitiría, de manera individual o en conjunto, tomar decisiones cotidianas sobre su intención de procrear. En fin, buenos ensayos, de los cuales daremos razón, cuando hombres de carne y hueso puedan referenciar los resultados.

Terminamos aquí esta miniserie sobre los métodos anticonceptivos. En la próxima entrega hablaremos de otra cosa. Hasta luego.



ESTHER BALAC

Para EL TIEMPO

