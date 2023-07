Aunque se supone que la vida sexual de los juguetes, para estimular la planta baja, no tiene límite de duración, ahora existen novedades que sugieren que en algún momento deben darse de baja, porque este tema también avanza como lo hacen los celulares y en un cerrar y abrir de ojos, ya quedan obsoletos.



Los juguetes sexuales no solo nos permiten tener un orgasmo, sino que resultan saludables para el organismo como lo son el ejercicio o la buena alimentación. Lo más importante es que ayudan a conocer más el cuerpo, y descubren más zonas erógenas.



“Y es que hoy 8 de cada 10 mujeres tienen un orgasmo por estimulación del clítoris y un juguete sexual permite que la pareja disfrute del placer,” señaló la Ginecóloga española Solagne Navas de la Unidad Ginecóloga de Quirónsalud de Murcia.



Lo cierto es que así como los celulares inteligentes cambian, los juguetes sexuales se van actualizando y los diseñadores van incorporando novedades en sus productos, lo que obliga a que los usuarios estén al tanto de las novedades, porque en cualquier momento sale una nueva versión.



Los productores opinan que no es necesario comprar un producto nuevo, si el que se está utilizando funciona bien. Lo importante es mirar las características de la nueva versión, si realmente son avanzadas.



Megwyn White, Directora de Educación de Satisfyer, el juguete alemán más reciente, señala que a veces los nuevos modelos incluyen cambios de color o de forma que no son tan importantes, a menos que se trate de un modelo avanzado con atracciones tecnológicas distintas y que el anterior tenga desgaste, deterioro o reducida eficacia.



Eso sí, cuando hay cambio de pareja, lo que se aconseja es cambiar de juguetes, señaló White, porque estos aparatos son de uso personal e intransferible y no se pueden compartir ni con la pareja. Lo recomendable es hacer uso de preservativos, porque estos productos necesitan de una correcta higiene, para evitar la presencia de bacterias.



Aquí aplica eso de año nuevo, vida nueva, porque si ya existe otra relación, es mejor sustituir los juguetes anteriores y aprovechar los cambios en la tecnología, para tener un buen estreno.



Así que lo mejor es utilizar la excusa del nuevo comienzo y adquirir productos con la pareja, explorando los más modernos para la jornada que se avecina en el catre. Esta puede ser una forma divertida de acceder a las nuevas tecnologías, encontrando novedosas formas de placer a través de estos juguetes que cada día evolucionan.



Hasta luego.



ESTHER BALAC

Para EL TIEMPO