La periodista Sandra Zuluaga jamás se imaginó que padecería de cáncer. Su tratamiento implica trasladarse a Estados Unidos para buscar una posible cura o un procedimiento que mejore su calidad de vida. La joven pide ayuda con la visa y los demás requisitos para emprender su viaje.



La colombiana padece sarcoma sinovial, una enfermedad que ataca los tejidos blandos como músculos y ligamentos a nivel general, ya que se suele formar en las piernas, los pies o las zonas cercanas a las articulaciones como las muñecas y los tobillos.

Según 'Mayo Clinic', este tipo de cáncer es de una de las patologías más difíciles de tratar, debido a que puede afectar otros lugares del cuerpo más allá de la zona que en principio fue afectada, como es el caso de la paisa.



"El cáncer primario me dio en el pulgar derecho, pero en las recaídas llega al pulmón, casi siempre, entonces es un tipo de sarcoma difícil de combatir, los tratamientos a veces no funcionan o lo hacen a medias y bueno eso es parte de toda la experiencia que me ha tocado vivir", afirmó, Zuluaga en entrevista con la revista 'Semana'.



La paisa que se encuentra viviendo en España, tuvo que salir de Colombia, pues después cinco tipos de tratamiento distintos estos no lograron los resultados que se esperaban, así que decidió buscar otras formas de pelear contra la enfermedad con procedimientos más avanzados.



En su indagación encontró que uno de los lugares con estas posibilidades era el país europeo, a donde logró llegar, tras movilizarse en las redes sociales para conseguir recursos y recibir un nuevo método clínico. El cual tuvo una gran efectividad por nueve meses, donde se consiguió reducir el tumor de manera significativa.

Sin embargo, hasta principios de agosto, este proceso dejó de funcionar. Por ello, Zuluaga nuevamente pide la ayuda de sus seguidores y de quienes conozcan su caso para trasladarse a los Estados Unidos y recurrir a otras alternativas en contra del sarcoma.



A través de su cuenta de Instagram, la colombiana explicó que durante una complicación de salud los médicos encontraron que sus pulmones estaban llenos de líquidos a causa del crecimiento de su tumor.



"Esta situación me dejó muy abatida porque indica que el ensayo clínico ya no tiene efecto. Con esto me toca volver a empezar. Por eso estoy haciendo este video, estoy intentando volver a crear esa red apoyo y buscar otras salidas médicas, indagar otras alternativas entre Francia y Estados Unidos, porque aquí no tengo más opciones", expresó, la colombiana afligida en la red social.



Esta solicitud es un llamado de Sandra a todas las organizaciones, entes y personas que puedan brindarle una ayuda en su lucha contra el cáncer. Desde información sobre procedimientos relacionados al sarcoma que padece, hasta con los requerimientos que necesita para lograr trasladarse los sitios ya mencionados.

La comunicadora ha dejado claro que ama su vida y quiere realizar todo lo que este a su alcance para combatir el sarcoma, hasta la última posibilidad.



