Colombia ya no pedirá prueba PCR a viajeros que lleguen al país

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, explicó este miércoles los lineamientos de la resolución 777 de 2021, que fija los criterios para la reactivación económica y social del país.



En entrevista con Caracol Noticias, Ruiz reveló que Colombia no pedirá más el requisito de la prueba PCR a viajeros, tanto colombianos y extranjeros, que ingresen al país. También se eliminará CoronApp.



El ministro de Salud señaló que el 15 de julio estarán todos los maestros vacunados y que, para esa fecha se espera el retorno de la presencialidad en las aulas. "No hay excusa para no tener presencialidad total y completa de los niños en los establecimientos educativos", dijo en entrevista con Caracol Noticias.



En la resolución se incluye el sector público y privado y las actividades sociales, económicas, culturales, deportivas, entre otras, desde el 1 de junio.



"El distanciamiento lo vamos a reducir para muchas actividades de cultos y otros eventos hasta 1 metro", agregó en diálogo con el canal.



Sobre el partido Colombia vs Argentina, de este 8 de junio, Ruiz dijo que en "Barranquilla se puede tener un aforo del 25 por ciento de presencialidad en el Estadio Metropolitano".

Ruiz puntualizó que aunque aun no está el sistema de salud desbordado, "si estamos en una situación crítica (...) Estimamos que este pico de la pandemia se extenderá durante todo el mes de junio y la mayor mortalidad se presentará en unos 15 días".



También hizo un llamado para continuar con la vacunación. "Tenemos que cumplir con el objetivo de inmunizar a los 35 millones de colombianos este año y vamos a seguir avanzando, con el apoyo de las vacunas como la de Janssen, para llegar a regiones apartadas y de difícil acceso", añadió Ruiz en Caracol Noticias.



Apertura de bares y discotecas

En la resolución 777 de 2021 también se advierte que en los municipios con ocupación de UCI mayor al 85% no pueden abrir discotecas ni lugares de baile. En estas zonas están limitadas todas las actividades públicas y privadas con un aforo superior a 50 personas, esto no aplica para congresos, centros comerciales y ferias empresariales.



Los municipios con ocupación de UCI menor al 85 por ciento podrán realizar eventos masivos y abrir lugares de baile y discotecas con un aforo del 25 por ciento. Y los municipios que han superado el 70% de vacunación y cobertura de la fase 1 del plan de vacunación y -85% de UCI, el aforo será del 50%.



Es posible un cuarto y quinto pico

El ministro Ruiz dijo que en el momento se está en la parte más alta de la afectación por covid-19 y que "de ninguna manera se debe pensar que el riesgo de covid-19 se ha reducido ni por la vacunación ni por la expedición de estas medidas".



Puntualizó que el riesgo continúa y que, la eventualidad de un cuarto y quinto brote de covid-19 es "una realidad y una posibilidad perfectamente factible que tengamos en el futuro".



"Sin embargo, es importante tener en cuenta que no se puede reducir ni parar las actividades económicas", agregó Ruiz.



