El envejecimiento del ser humano es un proceso natural que se produce a través de todo el ciclo de vida. Sin embargo, no todas las personas envejecen de la misma forma; la evidencia científica describe que “la calidad de vida y la funcionalidad durante la vejez están directamente relacionadas con las privaciones que se han tenido durante la infancia, adolescencia y edad adulta”.



(Siga leyendo: Así puede prevenir y tratar el dolor de rodilla)

Es el caso del impacto en la calidad de vida del paciente con artritis reumatoide (AR, por sus siglas en español), el tipo más común de artritis autoinmune, que se produce cuando el sistema inmunitario (el sistema de defensa del cuerpo) no funciona de forma apropiada, así la define el Colegio Americano de Reumatología.



(Le puede interesar: La osteoartritis, una enfermedad que detiene la vida)



El doctor Carlo Vinicio Caballero, médico especialista en reumatología, afirma que “la artritis reumatoide es una enfermedad prevalente que afecta más o menos al 1 por ciento de la población en Colombia; sin embargo, es una cifra que puede variar, teniendo en cuenta que entre el 0,6 hasta 1,2 por ciento de pacientes con artritis pueden tener AR”.



A diferencia del daño por desgaste de la osteoartritis, la artritis reumatoide afecta el revestimiento de las articulaciones y causa una dolorosa hinchazón que puede causar la deformidad de las articulaciones. Si bien los medicamentos nuevos han mejorado las opciones de tratamiento de las enfermedades, en su forma grave puede causar discapacidades.



Según la Cuenta de Alto Costo (CAC), a corte del 28 de febrero de 2021 y previa auditoría, se han registrado 97.741 casos prevalentes de AR en Colombia. Pese a que esta enfermedad crónica se presenta con mayor frecuencia generalmente entre los 30 y 50 años, es importante destacar que la artritis reumatoide puede comenzar a cualquier edad. De hecho, se estima que alrededor de 1 de cada 1.000 niños desarrolla algún tipo de artritis crónica y aunque estos trastornos pueden afectar a los menores de cualquier edad, rara vez se presenta en los primeros seis meses de vida.



Es de destacar que “todas las enfermedades reumáticas, o la mayoría, inciden en las mujeres más que en los hombres, en la artritis reumatoide más o menos se habla de una frecuencia de 3 veces más en mujeres que en hombres”, indica el doctor Caballero.

La afirmación coincide con el informe de la Cuenta de Alto Costo, que documentó que 81,97 por ciento de los casos incidentes corresponde al género femenino, con un total de 3.592 mujeres reportadas, con una mediana de edad de 55 años, residentes en su mayoría en la región Central.



Asimismo, se registró que en el país, las personas diagnosticadas con AR también han presentado comorbilidades como la hipertensión arterial (33 por ciento), la osteoporosis (21,87 por ciento) y la diabetes mellitus (9,50 por ciento), respectivamente.



En este punto, los especialistas destacan la importancia del diagnóstico temprano, con el fin de promover la calidad de vida en estos pacientes. Así lo señala María Fernanda Velasco, directora médica de Pfizer en Colombia.



La Revista Española de Reumatología determina que las diferencias entre la artritis reumatoide del adulto mayor y la del joven pueden explicarse a través de dos hipótesis: que se trate de la misma enfermedad, pero tiene un curso diferente debido a la modificación de la enfermedad por la edad, y que la artritis reumatoide en la edad adulta no sea una sola enfermedad, sino un grupo de enfermedades heterogéneas de origen distinto.



Es importante tener en cuenta que esta enfermedad causa dolor en las articulaciones, rigidez o entumecimiento, hinchazón y limitación del movimiento de las articulaciones. La rigidez o entumecimiento se presenta con mayor frecuencia en las mañanas, con una duración de una a dos horas. Las zonas más afectadas por la enfermedad son las pequeñas articulaciones de las manos y los pies, aunque en ocasiones puede afectar a órganos como los ojos, la piel o los pulmones.



El especialista en reumatología advierte que los pacientes con artritis reumatoide, además de cansancio, fatiga, dolor articular, rigidez y limitación del movimiento, también pueden presentar en algunos casos fiebre, e incluso pérdida de peso; así mismo, de forma progresiva se va aumentando el número de articulaciones afectadas.



Además, agrega que la forma de presentación de la enfermedad varía entre la del adulto mayor y la juvenil, “en la edad adulta usualmente la AR afecta un mayor número de articulaciones (poliarticular), mientras que la de los niños tiende a ser más oligoarticular, es decir, con compromiso de pocas articulaciones”. De igual manera, el experto agrega que algunas manifestaciones clínicas son diferentes. “Por ejemplo, en los niños puede haber con frecuencia compromiso ocular, como una manifestación extraarticular”, explica.



En cualquiera de los dos casos, adultos o niños, es importante conseguir la ayuda de un médico que trate la artritis y las enfermedades autoinmunes, es decir, un reumatólogo. Es preciso lograr el diagnóstico temprano, pues hay estudios que demuestran que las personas que reciben opciones terapéuticas oportunas alcanzan un resultado más rápido al sentirse mejor, y con más frecuencia tienen más probabilidades de llevar una vida activa, así como reducir el riesgo de complicaciones asociadas con la enfermedad.



Mientras más temprano el paciente consulte al reumatólogo, más oportuno sea el tratamiento, y el paciente sea juicioso con la terapia, está claramente demostrado por la ciencia que la enfermedad tiene una mejor evolución, comparado con aquellos que consultan tardíamente, o quienes no tienen adherencia terapéutica, señala el doctor Caballero.



(Lea también: Rey Carlos III: ¿Por qué tiene los dedos tan hinchados? )



El especialista hace un llamado al paciente para que se empodere de su enfermedad, conozca los síntomas, las formas de presentación, lo que puede hacer para tener hábitos de vida saludable, mantenga una dieta balanceada, proteja sus articulaciones, tenga una buena salud mental, y algo que es primordial, priorice la ayuda del entorno familiar.

Más noticias de Salud

-Osteoporosis causa una fractura cada 3 segundos en el mundo







-Las fracturas por osteoporosis se pueden prevenir: así puede hacerlo