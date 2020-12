Colombia termina la semana con récord de casos reportados

El viernes y el sábado, Colombia registró dos días de récords consecutivos en materia de casos nuevos de covid-19 reportados: el viernes, con 13.277, y el sábado, con 13.990. Las cifras son preocupantes, pues aunque el Gobierno anunció el viernes que la vacunación comenzará en febrero y que ya está cerrada la negociación para la llegada de 40 millones de dosis de vacunas, el panorama de contagios es apenas el reflejo de los primeros días de diciembre, y todavía faltan la Navidad y el Año Nuevo.

A esto se suma que Colombia sobrepasó oficialmente las 40.000 muertes por covid-19 en apenas nueve meses desde que ocurrió la primera, el 16 de marzo en Cartagena, según el reporte del Ministerio de Salud del viernes.



Aunque ese número hace unos meses parecía lejano y hasta catastrófico, lo cierto es que es muy cercano a las proyecciones oficiales que hizo el Instituto Nacional de Salud (INS) en abril y a las que pronosticó en septiembre el Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud (Ihme, por su sigla en inglés), una organización independiente de la U. de Washington.



Y es que a falta de 11 días para que acabe el año está claro que estas cifras de mortalidad seguirán subiendo. Los reportes del 16 al 19 de diciembre estuvieron por encima de los 200 (204, 227, 232 y 249), cuatro días seguidos por primera vez después de tres meses, y al revisar los fallecimientos por fecha de ocurrencia con datos hasta el sábado solo en diciembre se han producido más de 3.000 decesos.



La última fecha en que se registró un récord de casos fue el 19 de agosto, cuando se reportaron 13.055, pero producto de 30.920 PCR y 7.095 de antígeno. En realidad, luego de dos semanas con promedio de infecciones de 8.000 diarias informadas, es evidente que la cifra de contagios se ha disparado.

También se aprecia en los reportes del Ministerio de Salud que los casos activos han subido sostenidamente, al pasar de 61.686 el 10 de diciembre a 89.176 el 19. Estos casos, valga recordar, son solo de las personas plenamente identificadas que tienen el virus en su cuerpo.



Cuando se revisa otro indicador clave, como es el de la ocupación de cuidados intensivos, también se advierte un incremento sostenido desde comienzos de diciembre. En concreto, ha subido 10 puntos y hasta el viernes se ubicada en 63 por ciento, lo que es muy cercano a una proporción de dos de cada tres camas ya ocupadas.



Tal como dejan ver las estadísticas del Ministerio de Salud, ese incremento en la ocupación UCI está jalonado por los pacientes de covid-19 (entre casos confirmados y sospechosos). El 3 de diciembre había 2.765 en estas camas en todo el país y al cierre de esta edición eran 3.673. El resto de patologías ocupaban 3.491 de estas unidades.



La cifra nacional en este indicador está siendo impactada por lo que está pasando en regiones como Norte de Santander, donde la ocupación está en 91 por ciento, según el dato disponible más reciente.



Y asimismo por lo que ocurre en Tolima, que tiene llenas el 78,59 por ciento de sus camas de cuidados críticos, y en Valle del Cauca (78,16 por ciento), Risaralda (76,39 por ciento), Antioquia (74,56 por ciento), Nariño (73,54 por ciento) y Bogotá (72,66 por ciento).

La salubrista Elizabeth Beltrán pone en evidencia que los datos que se conocen diariamente de parte de las autoridades son el reflejo de varios días y semanas atrás, por lo que las posibles reuniones y aglomeraciones que han intentado evitar las autoridades se verán reflejadas en las cifras en un tiempo.



En ese sentido, el infectólogo Carlos Eduardo Pérez señala que podrían venir unas semanas con alarmas en las ocupaciones de las camas de hospitalización y UCI. “La falta de disciplina adecuada en algunas zonas y las reuniones familiares sin medidas adecuadas de protección son la principal causa de este comportamiento. Se creía que la época de lluvias incrementaba los casos, son las fiestas las responsables de esta situación”, manifiesta.



El médico Germán Maldonado Morales envía un mensaje a no bajar la guardia en medio de los anuncios de las vacunas: “¡Ya casi llegan las vacunas, quitémonos los tapabocas!, parece estar diciendo la gente... ¡Y no! Resulta que las vacunas no han llegado, en cambio las fiestas decembrinas ya están con nosotros, al punto de que nos están ayudando a copar las UCI con los quemados por la pólvora. Así que, mejor, sigámonos cuidando del virus y de la pólvora, que la vacuna no ha llegado y la pólvora está prohibida”.



